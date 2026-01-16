Gobernador Mansilla se prepara para celebrar sus 136 años

La Municipalidad de Gobernador Mansilla, a través del Presidente Municipal, Francisco Pasinatto, tiene el agrado de invitar a la comunidad a participar de los actos protocolares en conmemoración del 136° Aniversario de la fundación: "Este nuevo aniversario nos convoca a recordar nuestras raíces, rendir homenaje a los pioneros, fundadores, trabajadores y a cada vecino y vecina que, con su esfuerzo y compromiso, hicieron y hacen de Gobernador Mansilla la comunidad que hoy somos".

Este 23 y 24 de enero "te esperamos para disfrutar del gran escenario que estamos preparando, pensado para que toda la comunidad viva dos noches inolvidables".

"Un nuevo aniversario de nuestro pueblo merece ser celebrado juntos, como siempre: con alegría, encuentro y orgullo por lo que somos", agregaron desde la prensa municipal.

La grilla

Sábado 24 de enero, luego de los actos centrales por el 136° aniversario en Plaza San Martín con entrada libre y gratuita, a beneficio de las instituciones locales