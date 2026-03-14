Seven: Argentina ganó dos de tres partidos y avanzó a semifinales

El triunfo 27-26 ante España fue clave para que Argentina siguiera en competencia.

Este sábado, la selección argentina disputó sus tres encuentros correspondientes al Grupo B del Seven de Nueva York. Fue en el marco de la Serie Mundial de Rugby Seven que se disputa en distintos puntos del mundo. En su zona, Los Pumas 7’s compartieron con Fiji, España y Gran Bretaña.

Su estreno fue ante el seleccionado asiático, al que derrotaron por 31-12. Argentina se adelantó con los tries de Marcos Moneta y Santino Zángara (por duplicado), aunque Fiji reaccionó y descontó con tries de Terio Veilawa y George Vose para el 19-12 con el que terminaron el primer tiempo.

En el complemento, el equipo argentino volvió a pisar el ingoal rival por medio de Moneta y Juan Batac para sentenciar la historia a su favor. Santiago Vera Feld convirtió tres de los cinco tries argentinos (dos en el primer tiempo y uno en el segundo).

En su siguiente partido, el equipo argentino tuvo que transpirar para vencer a España por 27-26. El seleccionado europeo se adelantó con el try de Tiago Romero, pero Luciano González empató rápido el juego. Sin embargo, todavía en el primer tiempo llegaron los tries de Eduardo López, otra vez Romero y Pol Pla para el parcial de 26-7 que dejaba un terrible escenario para la segunda mitad.

Sin embargo, el equipo de Santiago Gómez Cora reaccionó y pese a que no tuvo conversiones en la segunda mitad (Vera Feld convirtió los puntos adicionales del único try del primer tiempo), los tries de Vera Feld, Matteo Graziano, Juan Batac y Sebastián Dubuc -este último en tiempo añadido- dieron vuelta el tanteador.

Con esa victoria, Argentina aseguró un lugar en los puestos de semifinales del torneo. Por delante quedó el partido ante Gran Bretaña que terminó con victoria para el equipo de las islas por 19-14. Finley Lloyd-Gilmour por duplicado adelantó a los británicos y Sebastián Dubuc descontó para la Argentina en el primer tiempo.

En la segunda mitad, Matteo Graziano y la conversión de Pedro De Haro adelantaron al seleccionado argentino (14-12 parcial), pero el try de Joshua Radcliffe, convertido por Tom Burton, un minuto después le dio el triunfo al seleccionado británico.

Con dos victorias y una derrota, Argentina avanzó a las semifinales por el título. En esa instancia volverá a jugar este domingo, frente a Sudáfrica, a partir de las 13.50 en el Estadio Sports Illustrated de Harrison, New Jersey.

El plantel de Argentina

Los convocados por Gómez Cora para la disputa de este campeonato son: Martiniano Arrieta, Matteo Graziano, Gregorio Pérez Pardo, Lautaro Bazán Vélez, Sebastián Dubuc, Santiago Vera Feld, Juan Batac, Eliseo Morales, Santino Zángara, Pedro De Haro, Marcos Moneta y Santiago Álvarez.