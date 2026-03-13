El Cuarto Soda se presenta en Paraná y Concordia con el show "Me verás volver" de Soda Stereo

El Cuarto Soda llegará a Entre Ríos este fin de semana con dos presentaciones que invitan a revivir el repertorio de Soda Stereo, uno de los grupos más influyentes del rock en español.

El primero de los conciertos será este sábado 14 de marzo a las 21, en el Teatro 3 de Febrero, en Paraná, con un espectáculo especial inspirado en Me Verás Volver, el histórico tour con el que el trío integrado por Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti regresó a los escenarios en 2007. La gira por la provincia continuará el domingo 15 de marzo en Concordia, donde el grupo se presentará en el Teatro Odeón.

Los integrantes

El Cuarto Soda está integrado por Brian Tolenti (voz y guitarra), Diego Sánchez (bajo y coros), Gabriel Muscio (batería y percusión) y Gonzalo Lorenzo (teclados y coros). En sus presentaciones, el cuarteto prioriza el respeto por las versiones originales y sostiene una línea de trabajo centrada en la precisión sonora y la puesta en escena.

Cada espectáculo surge de un proceso de ensayo riguroso que busca reproducir con claridad los climas, dinámicas y matices de las distintas etapas de Soda Stereo.

Brian Tolenti, voz y guitarrista de El Cuarto Soda.

Un repertorio que atraviesa generaciones

En cada presentación, la banda propone un recorrido por canciones emblemáticas como De música ligera, Persiana americana, En la ciudad de la furia y Prófugos, temas que siguen convocando a distintas generaciones de oyentes.

El fenómeno de las bandas homenaje se sostiene en esa necesidad de volver a escuchar en vivo canciones que marcaron época. En el caso de Soda Stereo, el repertorio funciona como un puente generacional: convoca tanto a quienes vivieron la gira de 2007 como a quienes descubrieron esas canciones a través de registros audiovisuales y plataformas digitales.

Las entradas para el show en Paraná se encuentran a la venta a través de gradatickets.com y en la boletería del teatro, con opciones de pago en tres y seis cuotas sin interés con tarjetas de Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe.