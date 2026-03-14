Suicidios en Entre Rios: el Colegio de Psicólogos pidió informar “con responsabilidad y compromiso colectivo”

Hace pocos días, el diario La Nación brindó detalles sobre la preocupante cifra de suicidios en la localidad de San José.

El Colegio de Psicólogos de Entre Ríos expresó su “preocupación” ante noticias que hablan de la elevada tasa de suicidios en la provincia, y a la vez la entidad consideró necesario “reafirmar la importancia de abordar estas problemáticas con responsabilidad, sensibilidad y compromiso colectivo”.

“El suicidio es un fenómeno complejo y multicausal que no puede reducirse a explicaciones simplificadas ni a interpretaciones aisladas. Su abordaje requiere de políticas públicas sostenidas, dispositivos de atención accesibles y del trabajo articulado entre los distintos actores del sistema de salud, la educación, la comunidad y los medios de comunicación”, afirmó el Colegio de Psicólogos.

En ese marco, consideró que “resulta fundamental que la comunicación pública de estos hechos se realice con prudencia y responsabilidad, evitando la exposición innecesaria de las personas y sus entornos, y priorizando siempre una perspectiva de cuidado y prevención”. Y manifestó su “compromiso permanente con la promoción de la salud mental, la prevención del sufrimiento psíquico y el acompañamiento respetuoso de quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad”.

“En este marco, desde el Colegio de Psicólogos de Entre Ríos coordinamos una Mesa Intersectorial de Abordaje del Suicidio, un espacio orientado a fortalecer la articulación entre instituciones y a promover estrategias de prevención, cuidado y acompañamiento en la comunidad”, subrayó, y agregó: “Promover redes de apoyo, espacios de escucha y políticas de cuidado es una responsabilidad colectiva que involucra a toda la sociedad”.

A finales de febrero, el diario La Nación puso la mirada sobre lo que ocurre en la ciudad de San José, en el departamento Colón: entre 2024 y 2025, en este pueblo de 22.000 habitantes 16 personas se quitaron la vida, de acuerdo a los registros de defunciones del Hospital San José, el centro médico cabecera del municipio. La mayoría tenían entre 15 y 40 años.

El pico de suicidios que registra este departamento en general, y San José, en particular, se encuadra dentro de un contexto crítico a nivel provincial: Entre Ríos tiene la tasa de suicidios cada 100.000 habitantes más alta del país (19,8), la cual duplica la media nacional (9,8), indicó el sitio Entre Ríos Ahora.