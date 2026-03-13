La ciudad de General Ramírez celebra el décimo aniversario

La localidad, ubicada en el departamento Diamante, se prepara para llevar adelante una nueva edición del festival Ramírez Festeja, que en esta oportunidad conmemora su décimo aniversario de trayectoria. Las actividades se desarrollarán durante las jornadas de este viernes 13 y sábado 14 de marzo en el predio del Parque de la Democracia y la Familia, ubicado en las intersecciones de avenida República de Entre Ríos y calle Islas Malvinas. La programación incluye una gran cartelera de artistas sobre el escenario principal, además de una feria de emprendedores y un sector gastronómico.

La programación para la primera jornada contempla una sucesión de presentaciones en distintos géneros musicales y expresiones de danza. Tras la apertura oficial del escenario, se presentarán grupos como La Puerta de Arriba, Sublevados, Revolución Sónica y Nadyan, junto a las intervenciones coreográficas de las agrupaciones Hera y Xpresión. La música litoraleña tendrá su lugar con Tiana y sus Chamameceros y el cuerpo de baile Ñanderekó, seguidos por las bandas Cable a Tierra y Etérea. El cierre de la noche estará marcado por los sonidos tradicionales de la zona de la mano de Ruben Markel y Maravillas Alemanas, concluyendo la velada con la actuación especial del grupo de cumbia santafesina Los Palmae, compuesto por lo hijos de los integrantes de la banda Los Palmeras.

Para el sábado 14 de marzo, la grilla de artistas mantiene la diversidad de estilos. En esta segunda noche, el público podrá disfrutar de las interpretaciones del Dúo Cristhian y Javier, Schmidth, Los Dalton y Lírica del Río. Luego pasarán por el escenario Los Binder, Revolución Federal, Manterei Chamamé y las academias de danza Eclipse, Retamar Frickel, Las Voces de Montiel y Gaby y los Auténticos.

Además de los espectáculos artísticos, se destinará un sector exclusivo para emprendedores locales y regionales, donde se podrán adquirir productos artesanales y manufacturas de la zona. Asimismo, el patio de comidas ofrecerá opciones gastronómicas variadas a cargo de instituciones intermedias y comerciantes locales.

El predio se encuentra ubicado a pocos kilómetros del cruce de la Ruta Nacional 12 con la Ruta Provincial 32.

La entrada será libre y gratuita.