Un jurado popular declaró "no culpable" de abuso al ex Jefe de Policía de Concordia

Tras cuatro jornadas de debate a puertas cerradas, por tratarse la denuncia de delitos contra la integridad sexual, un jurado popular declaró hoy a Enrique Querencio “no culpable" de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual con acceso carnal agravado en concurso real. Se trata del ex Jefe de la Departamental de Policía de Concordia.

Conocido el veredicto del jurado, la jueza técnica y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Clara Mondragon Pafundi dispuso la libertad el imputado, que se encontraba cumpliendo arresto domiciliario.

Durante el debate el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal Mauro Jaume Blanco y la fiscal Evelina Espinosa, en tanto que el abogado Eduardo Daniel Gerard y la abogada Betiana Albarenque, asistieron a Querencio.

Se trató del 156 juicio por jurados que se realizó en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.

Un juicio anulado

Cabe recordar que el exjefe de la Policía de Concordia fue condenado en 2023 a 12 años de cárcel por abuso sexual de una menor. Sin embargo, la decisión fue anulada por el STJ, en abril de 2024, por entender que, al cambiar la calificación legal, el hecho debía ser juzgado nuevamente pero esta vez por un jurado popular.

Ese Tribunal aceptó el planteo formulado por la defensa de cambiar de jurisdicción para realizar un nuevo juicio, remitiendo las actuaciones a la Oficina de Gestión de Audiencias y devino la definición en la jurisdicción de Chajarí. Finalmente, este viernes el jurado popular dio un veredicto a su favor y quedó en libertad.