Un vehículo sufrió destrucción total al incendiarse en el ingreso a General Campos

El hecho sucedió en el ingreso sur de la localidad de General Campos.

Este viernes, cerca de las 22, un automóvil sufrió destrucción total a raíz de un incendio. El hecho sucedió en el ingreso sur de la localidad de General Campos.

Por causas aún no determinadas, un Renault Clio que se dirigía a dicha localidad comenzó a emanar humo en la parte delantera. Ante esta situación, sus ocupantes detuvieron la marcha sobre la banquina, momento en que el fuego se propagó rápidamente, afectando la totalidad del rodado.

Como consecuencia del siniestro, se produjo la destrucción total del automóvil. Afortunadamente, no se registraron heridos.

En el lugar intervino personal policial de Comisaría General Campos junto a Bomberos Voluntarios.