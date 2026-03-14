Con dos partidos comienza la fecha 11 de la Liga Profesional

Este sábado habrá dos partidos correspondientes a la undécima fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. La actividad comenzará a las 19 y contará con acción por los dos grupos que conforman el torneo.

19: Platense - Vélez Sarsfield (Zona A)

El primero de los encuentros de la fecha será por la Zona A. Desde las 19, Platense recibirá a Vélez Sarsfield en el estadio Ciudad de Vicente López. El árbitro del encuentro será Ariel Penel, acompañado desde el VAR por Salomé Di Iorio. La transmisión de este partido será de ESPN premium.

El Calamar llega a este partido luego de empatar como visitante con Newell’s por 1-1, resultado con el que alcanzó los 14 puntos y se ubica en la quinta posición. Vélez, por su lado, igualó 1-1 con Tigre y salvó el invicto ubicándose como líder del grupo con 19 unidades.

Dentro de las formaciones previstas para este juego, la única presencia entrerriana prevista es la del concordiense Lucas Robertone en el equipo de Guillermo Barros Schelotto.

-Probables formaciones:Platense: Matías Borgogno; Eugenio Raggio, Víctor Cuesta, Ignacio Vázquez, Juan Saborido; Iván Gómez, Maximiliano Amarfil, Guido Mainero, Juan Gauto; Franco Zapiola y Augusto Lotti.DT: Walter Zunino.Vélez: Álvaro Montero; Thiago Silvero, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Lucas Robertone, Tobías Andrada; Manuel Lanzini, Álex Verón o Matías Arias, Florián Monzón.DT: Guillermo Barros Schelotto.

21: Rosario Central - Banfield (Zona B)

El otro encuentro del día será por la Zona B e iniciará a las 21. En el estadio Gigante de Arroyito, Rosario Central recibirá a Banfield en un duelo que contará con el arbitraje de Nicolás Lamolina, acompañado en el VAR por Germán Delfino. La transmisión será de TNT Sports.

El Canalla llega a este partido luego de empatar 0-0 con Argentinos Juniors como visitante, resultado con el que alcanzó los 15 puntos y se ubica en la cuarta posición. El Taladro perdió como local ante Gimnasia de La Plata por 2-1 y con 10 unidades está en la undécima posición de su grupo.

De no mediar nada extraño, este partido no contará con presencias entrerrianas desde el arranque.

-Probables formaciones:Rosario Central: Jeremías Ledesma; Enzo Giménez, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Jaminton Campaz, Ángel Di María, Julián Fernández; Alejo Véliz.DT: Jorge Almirón.Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Ignacio Abraham; Lisandro Piñero, Lautaro Villegas, Ignacio Pais, Lautaro Gómez; Tiziano Perrotta y Mauro Méndez.DT: Pedro Troglio.

Fuentes: TyC Sports y Rosario 3.