Derrumbe industrial en la provincia de Buenos Aires: cerraron 5.800 empresas en la era Milei

Con más de 5.800 empresas cerradas en territorio bonaerense y una utilización de la capacidad instalada en niveles pandémicos, la provincia de Buenos Aires se consolida como el epicentro del deterioro industrial argentino.

En distintos puntos del territorio se repite una postal cada vez más frecuente: máquinas detenidas, turnos reducidos, suspensiones y portones que cierran. Detrás de cada persiana baja no sólo hay una empresa que deja de producir, sino también proveedores que pierden clientes, trabajadores que quedan fuera del sistema formal, cadenas productivas que empiezan a resquebrajarse y economías locales que sienten el impacto en el empleo, el consumo y la recaudación.

Las cifras muestran la dimensión del fenómeno. De acuerdo con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), desde la asunción de Javier Milei la provincia de Buenos Aires perdió 5.832 empresas, al pasar de 153.497 empleadores registrados en noviembre de 2023 a 147.665 en igual mes de 2025.

Ese escenario también impacta en el empleo: según la SRT, en la provincia de Buenos Aires se perdieron 79.090 puestos de trabajo registrados entre noviembre de 2023 y de 2025.

El diagnóstico de Kicillof: "Un plan de destrucción masiva"

El dato fue mencionado por el gobernador Axel Kicillof durante la apertura de sesiones de la Legislatura provincial, donde señaló que “desde que asumió Javier Milei cerraron cerca de 30 empresas por día, de las cuales 5.832 corresponden a nuestra provincia”.

El mandatario también advirtió que el deterioro del tejido productivo se refleja con fuerza en el mercado laboral nacional, donde 299.600 trabajadores registrados perdieron su empleo desde diciembre de 2023, mientras que unas 200.000 personas pasaron a la informalidad.

“Literalmente hay empresas que tienen la mitad de las máquinas paradas. Según datos oficiales sólo se utiliza el 53,8% de la capacidad instalada”, señaló el gobernador y detalló que en sectores como metalmecánica y textil no llegan al 40%, mientras que la automotriz ronda el 30%.

El mandatario mencionó suspensiones y despidos en una extensa lista de compañías industriales y de consumo masivo, citando los casos de Whirlpool en electrodomésticos, ILVA y Cerro Negro en cerámicas, la pesquera Ostramar, alimenticias como Molinos Río de la Plata, Georgalos, Tía Maruca y Nestlé, fabricantes de neumáticos como Fate y Pirelli, automotrices como Toyota y Volkswagen, firmas textiles y de calzado como DASS, Bicontinentar y Alpargatas, laboratorios como Bagó, papeleras como Kimberly-Clark, empresas industriales como Lumilagro y lácteas como Verónica o La Suipachense.

Kicillof cuestionó además el desempeño de la inversión: “Aún con el regalo del RIGI y todo, la inversión extranjera directa tuvo saldo negativo por primera vez en 22 años”. Y concluyó: “Como consecuencia de un verdadero plan de destrucción masiva de la industria nacional, las empresas caen como moscas en todos los rincones del país. La macro está mal y la micro está horrible”.

El deterioro en la industria

Si bien los números varían según la fuente, todos los relevamientos coinciden. Un informe de la consultora Audemus, elaborado en base a datos de Naciones Unidas, señaló que el país registró el segundo peor desempeño industrial del mundo en los últimos dos años entre 56 naciones analizadas, con una caída del 7,9%, en un contexto marcado por cierres de empresas y despidos en el sector.

En la misma línea, un trabajo de la Unión Industrial Argentina (UIA) -realizado en base a encuestas entre 644 compañías de distintos sectores y tamaños- indicó que más del 53,3% de las empresas manufactureras registró caídas en su producción y el 54,7% reportó bajas en las ventas internas.

En ese contexto, la entidad empresaria difundió el miércoles un comunicado en el que destacó que “a lo largo y ancho de la Argentina existen miles de empresas industriales -grandes, medianas y pequeñas- que todos los días abren sus puertas y hoy están atravesando un momento muy difícil por la caída de las ventas y de la actividad”. La entidad que conduce Matías Rappallini añadió que muchas firmas están realizando “un esfuerzo inmenso para adaptarse al nuevo escenario que propone el gobierno nacional”.

El retroceso del entramado productivo también fue advertido por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Un informe elaborado por equipos de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas indicó que la industria argentina perdió más de 100 mil empleos desde noviembre de 2023.

El estudio, realizado por el Área de Estudios Sobre la Industria Argentina y Latinoamericana (AESIAL) y el Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana (CEHEAL), señaló que desde el inicio de la gestión libertaria se destruyen en promedio 160 puestos industriales por día. El trabajo vincula esta dinámica con un retroceso general de la actividad productiva y cambios en la estructura económica.

Entre el tercer trimestre de 2023 y el mismo período de 2025, la economía argentina creció apenas 1,3%, mientras que la industria se contrajo 8,3%. Además, 22 de los 24 sectores industriales registraron caídas en su valor agregado entre mediados de 2023 y mediados de 2025, lo que muestra que la crisis atraviesa a casi todo el entramado productivo.

Otro indicador crítico es el nivel de utilización de las fábricas. Según el INDEC, Durante 2024 y 2025, la industria operó por debajo del 60% de su capacidad instalada, lo que implica más de 40% de capacidad ociosa. Entre las ramas con mayores retrocesos -con caídas de entre 20% y 25%- aparecen la metalurgia, la industria del calzado, las curtiembres y los sectores vinculados a la construcción.

El impacto en la economía bonaerense

De acuerdo con el Estimador Mensual de Actividad Económica de la provincia (EMA-PBA), la economía bonaerense cayó 1,5% entre 2023 y 2025. Los tres rubros de mayor peso en la estructura económica provincial registraron caídas significativas: Industria: -8,4%; Comercio: -21,6% y Construcción: -21%. La única actividad que mostró crecimiento fue la rural, con una suba del 32% tras la sequía de 2023.

En ese sentido, el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, señaló a Ámbito que el deterioro alcanza a prácticamente todas las regiones del territorio. “Los sectores que generan mayor valor agregado y mayor empleo son los más afectados por la política económica de Milei: industria, producción y comercio. Quieren volver a un modelo agroexportador”, afirmó.

El funcionario advirtió que el uso de la capacidad instalada cayó al 54%, niveles que calificó como “pandémicos”. “Además de cierres, hay suspensiones, vacaciones adelantadas y otros mecanismos que se repiten en todos los sectores”, graficó. “En el sector automotriz está en torno al 30%. Eso significa que, de cada diez líneas de producción, siete están apagadas”, explicó.

Sostuvo también que la mitad de las empresas industriales enfrenta dificultades para pagar impuestos, salarios, proveedores y servicios, lo que comienza a tensionar las cadenas de pago. “A diferencia de lo que dice el gobierno: no es culpa de empresarios prebendarios, industriales ineficientes o trabajadores vagos, es Milei y su política económica. Acá están las consecuencias productivas”, cerró.

En igual sentido, el ministro de Trabajo provincial, Walter Correa, manifestó ante este medio que “hubo una etapa de adelanto de vacaciones, suspensiones, reducción de jornada diaria y semanal, que se agotó en octubre pasado. Desde entonces a la actualidad hay un proceso de empresas que concurren a los tribunales comerciales para solicitar apertura de concurso de acreedores con cesación de pagos, lo que incide en la cadena de valor. Este nuevo proceso es de cierre y despidos”.

“Tenemos un promedio de una franja de entre 25 y 30 empresas medianas y pequeñas con situación muy fuerte de cierres y despidos. Los empresarios alegan la no comercialización en el mercado interno y externo”, continuó y graficó: “A eso hay que agregarle la facilidad de la importación es superior en velocidad y tamaño a la de la década de los 90. En aquel momento se traían productos de Estados Unidos y la Comunidad Europea, ahora vienen de China. Esta es la queja cotidiana del sector empresario y no tenemos datos alentadores respecto a que esta situación se vaya a revertir”.

El dirigente remarcó que desde la cartera laboral “se atienden a diario situaciones difíciles y complejas porque para la provincia el despido no es una planilla de Excel, sino familias que se quedan sin trabajo y viven un drama”.

“Notamos en el último mes que la crisis alcanza a todos los sectores. Ese límite entre pequeñas y grandes empresas también se quebró con casos como FATE, donde 920 familias quedaron sin trabajo. Pirelli también atraviesa una situación complicada”.

Sectores y empresas afectadas: el relevamiento detallado

Dentro del universo de empleadores menos registrados en la provincia desde la asunción de la administración libertaria, el Gobierno bonaerense identificó una serie de casos paradigmáticos de cierres de plantas, paralización de líneas de producción, despidos o suspensiones que permiten dimensionar el impacto de la recesión sobre el entramado industrial.

De acuerdo con ese relevamiento de la cartera de Producción bonaerense, al que tuvo acceso Ámbito, al menos 12.817 puestos de trabajo resultaron afectados en distintos sectores industriales, entre despidos y suspensiones. El mayor impacto se concentra en alimentos y bebidas (3.213 puestos), automotriz y autopartista (2.647), construcción y minerales no metálicos (2.487), química y petroquímica (1.487), textil y calzado (1.613) y metalmecánica (1.370).

Se trata de situaciones distribuidas en distintos sectores productivos y en numerosos municipios del territorio bonaerense, donde las fábricas comenzaron a reducir turnos, suspender personal o directamente bajar la persiana.

En el sector automotriz, autopartista, de motovehículos y de neumáticos, el relevamiento incluye situaciones registradas en SKF, KTM, Bridgestone, Fate, Toyota, Volkswagen, Pirelli, MAR Maquinarias y Tex Fabric, donde se verificaron despidos, suspensiones o paralización parcial de actividades en plantas radicadas en municipios como San Fernando, Tigre, Zárate y Malvinas Argentinas.

La industria textil, del calzado y de la indumentaria también aparece entre las más afectadas. Allí se registran casos en compañías como Nicotex, Bicontinentar, DASS, Coopershoes, Fábrica de Bolsas Industriales (FABI), Will Der, Magnera, Socran, Hazan Silvia, Amesud, Milindre Estampados Rotativos, Textilana, Mauro Sergio, Alpek y Aluchi, con cierres de talleres, despidos o suspensiones en ciudades como Coronel Suárez, Lanús, Mercedes, Pilar, Luján, General San Martín y Chivilcoy.

El sector de alimentos y bebidas, uno de los principales empleadores industriales de la provincia, también registra una extensa nómina de empresas con recortes de actividad o personal. Entre ellas figuran Isola Verde, PepsiCo, San Telmo, Danica, ArreBeef, Anselmo, Sur Trade, La Serenísima, Marechiare, Apolo Fish, El Noble, Sancor, Procens, Azul Natural Beef, Georgalos, Vía Vespucci, CCU, Los T’Puales, Royal Canin, Tía Maruca, Harinas Bajo Hondo, ARSA, Frigorífico Devesa, La Suipachense, Frigorífico Anselmo, Ganadera San Roque, Molinos Río de la Plata, GEPSA Pet Food, Lamb Weston y Fideos Italia, con casos distribuidos en municipios como Chascomús, Suipacha, Pilar, Escobar, Lincoln, Tandil, Tres Arroyos, Morón, La Matanza y General Pueyrredón.

El relevamiento también incluye a empresas de la industria química y farmacéutica, donde se registraron cesantías o suspensiones en Avon, TSU Cosméticos, Clariant, Sidus, Atanor, Linde Praxair, Mapei, Laboratorios Bagó, Kenvue, Sealed Air y Akapol, con actividad en distritos como Escobar, San Martín, La Plata, Pilar, Quilmes, Tigre, San Nicolás y Zárate.

En la metalmecánica, otro de los sectores sensibles para la estructura industrial bonaerense, el informe identifica situaciones en compañías como Fabio Hnos, Global Service, Ternium, Mustad, Tenaris Siat, Whirlpool, Acerbrag, Socolor, Aceros Borroni, Eskabe, Fungris, Fiasa, Newsan y empresas contratistas vinculadas al Grupo Techint, donde se registraron despidos, suspensiones o recortes de actividad.

Finalmente, el deterioro de la actividad en la construcción y en la industria de minerales no metálicos también se refleja en casos registrados en ILVA, SZCZECH, Losa Cerámicos, Dycasa, el proyecto nuclear CAREM-25, Ferrum, Magnesita Refractarios Argentinos, Loimar, Cerro Negro, FV, Cerámica Cortines, FARA y Cerámica Cañuelas, con plantas o unidades productivas afectadas en ciudades como Olavarría, Ramallo, Tandil, Luján, Pilar y Zárate.

El trabajo también incluye casos en el comercio mayorista. Entre ellos figuran Lustramax, en Malvinas Argentinas, donde se registraron 45 despidos en medio de la caída del consumo; el cierre de sucursales de Frávega en Pergamino y Lomas de Zamora; el mayorista Yaguar en Bahía Blanca, con 30 despidos; y el cierre definitivo de las tres plantas de Caromar en Mar del Plata, La Matanza y San Justo, que dejó a 100 personas sin trabajo. A la lista se suman clausuras de sucursales de Cencosud, Easy y Vea en Castelar, Moreno, San Pedro y La Plata, con despidos registrados también en Luján y Bahía Blanca.

“La provincia es la más afectada”

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, sostuvo que el impacto de la crisis empresarial golpea especialmente al territorio provincial. “La destrucción de empresas es la norma bajo este gobierno nacional y la crisis empresarial alcanza a todo el país. En línea con su peso industrial, la provincia de Buenos Aires es la jurisdicción más afectada y concentra casi el 30% de los cierres”, dijo a Ámbito.

El funcionario explicó que la economía bonaerense funciona como un sistema productivo interconectado, con cadenas industriales que atraviesan distintas regiones del país. “El deterioro de la actividad industrial impacta con mayor intensidad en los municipios del AMBA, donde se concentra la mayor parte de las empresas manufactureras y del empleo del sector”, agregó.

Según el diagnóstico del gobierno bonaerense, la combinación de recesión, tipo de cambio apreciado, caída del consumo, apertura importadora y suba de los costos de los servicios golpea especialmente a los sectores de mayor valor agregado y debilita las cadenas industriales, el empleo y la actividad en numerosas economías locales.