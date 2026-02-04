Jubileo celebrará la segunda edición del Festival Cultivando Tradiciones

La Comuna de Jubileo organiza para este sábado 7 de febrero la segunda edición del Festival Cultivando Tradiciones, un encuentro cultural que se desarrollará desde las 18 en esa localidad del departamento Villaguay, con acceso por Ruta Nacional 18. La propuesta se llevará adelante mediante una programación que incluirá actos protocolares, presentaciones artísticas y participación de emprendedores y artesanos. El evento se enmarca además en las celebraciones por los 119 años de historia de la comunidad.

El programa comenzará durante la tarde con la apertura del predio y el desarrollo de un escenario abierto destinado a músicos y grupos locales, iniciativa que busca brindar un espacio a los artistas de la zona. Por ello, los organizadores impulsan la participación de referentes artísticos emergentes, que tendrán la posibilidad de compartir repertorios vinculados a la música popular y tradicional del litoral. Paralelamente, se dispondrán espacios para la exposición y comercialización de producciones artesanales y emprendimientos regionales.

Entre los momentos centrales de la jornada se encuentra el acto protocolar con la presencia de autoridades comunales, durante el cual se realizará el descubrimiento de la Bandera de Jubileo. También se efectuará la entrega del reconocimiento correspondiente al proyecto denominado Mi Bandera, iniciativa que promueve la construcción de símbolos identitarios surgidos de la participación de la comunidad.

La apertura oficial del festival está prevista para las 21 con la presentación del Taller de Folklore de la Comuna, agrupación que forma parte de las políticas culturales locales orientadas a la enseñanza y difusión de las danzas tradicionales. A partir de ese momento se sucederán los espectáculos musicales y coreográficos, entre los que se destacan las actuaciones de Pasión Campera, Marcos Martín conocido artísticamente como El Picaflor Bailantero, el grupo Es lo que hay, la formación Litoral Mita, el Ballet Sembrando Futuro proveniente de Concordia y el cierre musical a cargo de Capelina.

Cultivando Tradiciones surge como una iniciativa impulsada por la Comuna de Jubileo con el acompañamiento de organismos vinculados al turismo y la cultura de la provincia. El festival tiene el propósito de sostener espacios que permitan visibilizar el patrimonio de acompañar y promover la transmisión de saberes tradicionales y generar oportunidades para artistas y trabajadores culturales.

El evento será de acceso libre y gratuito.