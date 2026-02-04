Conmoción en Cerrito: hallaron un cuerpo calcinado en el interior de un auto en un camino rural

En la madrugada de este miércoles se halló un auto completamente incendiado en un camino vecinal cercano al cruce de las rutas 12 y 8, en jurisdicción de Cerrito, y en su interior había un cuerpo calcinado que estaba “irreconocible”, se informó. El cadáver fue derivado a la Morgue de Oro Verde para su autopsia y en el lugar trabajan la Policía y la Justicia, confirmó el sitio Ahora.com.

El hallazgo se produjo en un camino vecinal que conecta con el ripio hacia la zona de Curtiembre, en cercanías del cruce de la ruta nacional 12 y la ruta provincial 8, esta última con traza entre Cerrito y Hernandarias. Vecinos de la zona dieron aviso a la Policía al advertir la presencia del vehículo siniestrado.

Al lugar acudió personal de la comisaría de Cerrito, junto a peritos de Criminalística, quienes realizaron las primeras tareas en la escena. La zona fue rápidamente acordonada para preservar posibles rastros y permitir el desarrollo de las pericias.

El hallazgo conmociona al pueblo del Departamento Paraná. La Policía trabaja intensamente para determinar en qué circunstancias se produjo la muerte y hay hermetismo sobre los detalles del hecho.

Según las primeras informaciones, el cuerpo estaba en el interior de un auto completamente destruido producto de un incendio. Esto hizo que el cadáver se encuentre en un estado “irreconocible”, definieron fuentes que trabajan en el lugar.

El vehículo está registrado a nombre de un vecino de Cerrito, aunque no se puede establecer aún si el cuerpo hallado dentro corresponde al propietario o se trata de otra persona.

El hallazgo se produjo cerca de las 3 de la madrugada de este miércoles en un camino vecinal rural cercano al cruce de las rutas nacional 12 y la provincial 8, que comienza en el acceso a Cerrito y conecta con localidades de la zona como Curtiembre y Hernandarias.

En el lugar trabaja personal de la comisaría de Cerrito, el gabinete de la Policía Científica, Bomberos y el Ministerio Público Fiscal.