Una chica de 15 años fue abusada sexualmente y gravemente herida en Santa Elena y detuvieron al acusado

"Pa', me lastimaron". El mensaje llegó al teléfono celular de Gustavo pasada la medianoche del lunes. Fue enviado por su hija de 15 años. El hombre se preocupó. Pensó en lo más común que puede suceder en una localidad como Santa Elena: que su hija había sufrido un accidente vial o tal vez había sido víctima de un hecho de inseguridad. Un robo quizás. Lo que nunca imaginó es que su pequeña había sido víctima de un brutal ataque sexual, publicó el sitio La Sexta.

Los hechos que son materia de investigación ocurrieron, según el relato de la adolescente, en una vivienda de calle Mitre, en inmediaciones de la zona conocida como El Polígono o El Tiro. El principal sospechoso, de 22 años, fue detenido y alojado en la Jefatura Departamental La Paz de Policía, a disposición de la Fiscalía y el Juzgado. En las próximas horas se definirá su situación procesal. Todo indica que será imputado por el grave delito contra la integridad sexual de la adolescente.

Horas después de los hechos, Gustavo dialogó con La Sexta y manifestó su agradecimiento a los médicos y enfermeros del Hospital Santa Elena y del Hospital San Martín de Paraná. "Salvaron a mi hija", dijo, emocionado.

Enseguida, relató los hechos desde la medianoche hasta hace pocas horas, mientras su niña se recupera en el nosocomio público más importante de la provincia. "Mi hija me dio datos: el nombre y apelllido del muchacho. Lo que ocurrió fue en la casa de él. Anoche, mi hija me manda un mensaje alrededor de las 00.30. Me pone: 'Pa, me lastimaron'. Al instante me manda una foto de las piernas de ella y sangre en el piso, y las zapatillas todas llenas de sangre".

Y agregó: "'¿Quién te hizo esto, hija?', le digo y le pregunté dónde estaba. En ese momento jamás me pasó esto por la cabeza. Pensé que tuvo algún percance o algún accidente. Cuando me pone 'me lastimaron', pensé hasta en una puñalada o no sé. Le pido la moto a un amigo y salgo a buscarla. Le pregunté bien dónde estaba. Me dice que estaba en la esquida del Tiro, que mayormente lo conocen como el Polígono. Recorro ahí y no la veo, vuelvo para casa, no le digo nada a mi señora en ese momento, agarro WiFi porque justamente estaba con el teléfono sin Internet; le dije a mi hija dónde estaba que la fui a buscar y no la vi. Me responde: 'Estoy acá, vení, dale, ya salí, estoy afuera'. '¿Cómo que ya saliste, de dónde?'. 'No quiero estar más acá', me dice, 'dale, vení, por favor'. Cuando me dijo así, fui y la localicé; estaba debajo de un árbol, frente a una casa, en lo oscuro".

Al llegar al lugar, Gustavo vio a su hija en un charco de sangre. Casi sin fuerzas. La adolescente se paró y rompió en llanto. Inmediatamente, la subió a la moto y se dirigieron a su casa, donde habló con su esposa. La noticia afectó a la mujer, quien tuvo un episodio de crisis lógico ante un hecho tan grave. Luego de unos minutos, la llevaron al hospital local. "Cuando llego al hospital, golpeo en la puerta de la guardia y atiende una enfermera. Le dije: 'Señora, violaron a mi hija, abusaron de ella'. Mi hija me venía contando en el camino. Me dice el nombre del pibe. El oficial que estaba ahí llamó al móvil. Yo estaba en un estado de crisis de nervios que, te juro por Dios, quería ir a buscarlo a este tipo y matarlo", manifestó el padre de la víctima.

Una vez en el nosocomio, al verlo en crisis, un policía lo tranquilizó y le quitó las llaves de la moto para evitar que saliera a la caza del abusador e hiciera justicia por mano propia. Mientras tanto, los profesionales del hospital determinaron que la adolescente debía ser trasladada a Paraná de manera urgente. "La doctora de guardia y las enfermeras estuvieron al pie de la letra con mi hija, la lograron estabilizar. Me tomaron la declaración ahí en el hospital. Y una vez estabilizada, la trasladaron", contó.

En plena madrugada emprendieron viaje a la capital provincial. Al llegar, fueron recibidos por una médica, quien ya estaba al tanto del cuadro de situación. "Una vez que la reciben, inmediatamente le ponen cuatro unidades de sangre. Sale la doctora, me llama para afuera y me dice: 'Papá, tenés que ser fuerte, tu hija está delicada', porque de la cantidad de sangre que había perdido, estaba complicada, pero estamos haciendo todo lo posible para sacarla del estado en el que está".

La adolescente presentaba una presión muy baja y su corazón latía muy lentamente. La descripción conmocionó a Gustavo. "Me derrumbé, me derrumbé. Me contuvo una oficial que estaba en el momento. La estabilizaron y luego llegó la ginecóloga y la revisó. Ni bien terminó de revisarla, llamó a fiscalía de acá de Paraná, llamó al área de Minoridad y al médico forense. Ella autorizó que le hagan un electrocardiograma a mi hija porque era para cirugía lo más pronto posible. Le hicieron el electrocardiograma y salió bien por suerte", relató.

Finalmente, contó que la operación fue positiva y que su hija se recupera. "Hoy, a las 5 de la mañana, la pasaron al quirófano. 6.40 de la mañana sale la médica cirujana que intervino, me llaman para adentro junto con la ginecóloga que la había atendido en primera instancia. Me dice: 'Papá, lo que te tengo que decir es muy fuerte. Tu niña está toda lastimada'. Fueron casi dos horas de cirugía. Una vez que salió de la cirugía, le seguían pasando transfusión de sangre. Después de las 14:00 empezó a tener una buena mejoría, Está mucho mejor, gracias a Dios. La verdad que los médicos y las enfermeras tuvieron y tienen una muy buena atención. Están constantemente con ella. Vinieron dos psicólogas y hablaron conmigo, después hablaron con ella a solas. Estamos con buena contención y yo de pie dándole fuerza a ella", completó.