Daniel Waldner: “No nos vamos a ir a colgar del travesaño”

El doctor del fútbol. Daniel Waldner no solamente es el ayudante de campo de Miguel Fullana, sino que, paralelo a su profesión deportiva, pudo desarrollar y terminar los estudios de abogacía. El 25 de febrero próximo cumplirá 35 años (nació en Paraná en 1991, año en el que el DT de Juventud Unida de Gualeguaychú lograba el título de Primera División con Newell´s al derrotar a Boca Juniors por penales) y al margen de su juventud tiene un recorrido importante, iniciado en 2017 como analista de videos de Atlético Paraná en el Federal A.

Waldner luego debutaría como DT con 26 años (Palermo, Liga Paranaense), por lo que llegó al cuerpo técnico de Juve en el Regional Amateur con una importante experiencia tras sus pasos posteriores por Nobleza de Ramírez, San Benito, Depro de Pronunciamiento (fue ayudante de campo en el equipo de Sergio Chitero que enfrentó al River de Gallardo por Copa Argentina 2021), Seguí FC, Belgrano (lo dirigió en el TRFA ante Ben Hur, rival del domingo), Arsenal de Viale y Huracán de Comodoro Rivadavia.

Todo suma en un club que aspira a la reestructuración y crecimiento. Y el mejor argumento es su realidad. Viene de ganar 3 a 1 la final de ida Litoral Sur del Regional Amateur, y va a la revancha del domingo a Rafaela sabiendo que es una importante ventaja.

El inicio del proceso

Waldner explica como llegó a Juventud Unida: “Por un llamado de Miguel (Fullana). Coordinamos enseguida una reunión en Gualeguaychú en la semana, me comentó el proyecto del club, luego se comunicaron los dirigentes Felipe Martínez Garbino y Cristhian Gómez (presidente), me contaron del proyecto y desde el 15 de agosto estamos trabajando. El club tiene un norte en lo deportivo, quiere crecer, profesionalizar todas las áreas al margen de que el objetivo es el ascenso al Federal A. Miguel además se hace cargo de una coordinación general del club, que fue su rol a lo largo del año”.

Waldner elogia a Fullana: “Siempre trabaja desde la construcción. Es un técnico que te da libertad y autonomía en el trabajo. Participo en las charlas técnicas, en el scouting de la semana, por ejemplo. Siempre con mucho trabajo y pasión”.

“Acertado plan de partido”

Con la mitad de la semana recorrida a la espera de la revancha del domingo pasado, Waldner no duda que en el 3 a 1 a favor del juego de ida “fue acertado el plan de partido, sabíamos que teníamos una ventaja por el sector izquierdo que podíamos explotar con Larrea que tuvo un pico muy alto, consideramos que podíamos atacarlos con mucha gente y se vio en los goles”.

Si reflexiona que “después del tercer gol mermó la intensidad del equipo, ellos hicieron un bloque bajo en defensa que nos costó romper y tal vez de manera inconsciente por el resultado no pudimos ir por un gol más. El gol de pelota parada les dio vida a ellos, pero si antes del partido nos decían de una diferencia de dos goles, era un resultado que comprábamos todos, pero como se dio el partido merecimos una diferencia más abultada”.

Dura revancha

En Juventud saben que la diferencia a la hora del inicio del juego del domingo a las 21 comenzará a tener un valor preponderante, con el aliado de los minutos que comenzarán a correr. “Va a ser un partido duro. Ellos están obligados a buscar los goles, pero nosotros no nos vamos a colgar del travesaño, pero tenemos que ser inteligentes en administrar la ventaja, usar todas nuestras herramientas y tener la guardia alta, evitando la relajación. El rival va a proponer desde el primer minuto. Va a ser un trámite difícil que tendremos que vivir y trabajar”.