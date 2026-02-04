Roberto Cachanosky: "Lo del Indec fue patético", criticó el economista liberal

"Lo del Indec fue patético". Con esa definición, el economista y consultor económico Roberto Cachanosky abrió una de las críticas más duras al Gobierno tras la decisión de frenar la nueva medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) cuando el dato de enero ya estaba procesado y a una semana de su difusión oficial.

La postergación ocurrió pese a que el Indec había concluido la elaboración técnica del nuevo índice en 2023, sobre la base de la Encuesta de Gasto de los Hogares (ENGHo) 2017/2018, como reconoció Marco Lavagna. Aun así, el Ejecutivo optó por sostener la metodología vigente y el funcionario dejó el cargo al frente del organismo.

"Están usando la apertura de la economía para que el IPC dé más bajo", sostuvo Cachanosky en declaraciones a Delta 90.3. Aclaró que su objeción no pasa por la apertura en sí, sino por su implementación: "No es que la apertura sea mala, sino que es la forma en la que se hace. No hiciste las reformas para que las empresas se adecuen a las condiciones internacionales".

Un índice que impacta en casi todo

La decisión de no aplicar el nuevo IPC no se limita a una cuestión metodológica. El índice que publica el Indec define el ajuste mensual de las jubilaciones y también incide sobre salarios, alquileres, boletos de colectivo y cuotas de medicina prepaga.

Además, el IPC es la referencia para los plazos fijos y créditos hipotecarios UVA, los bonos CER, los límites de la banda de flotación del dólar y las mediciones oficiales de pobreza. Sobre ese mismo número se calculan las variables "reales" de la economía: recaudación impositiva, resultado fiscal, transferencias a provincias y universidades, gasto social y crecimiento económico, al descontar la inflación a los valores nominales.

En ese esquema, un índice más elevado profundiza la caída de jubilaciones o salarios reales -o reduce sus mejoras-. Si bien esto se traduce en un ajuste monetario mayor en las prestaciones atadas al IPC, no compensa la pérdida de poder adquisitivo.

Dos frentes de crítica: precios y empleo

Más allá de la discusión metodológica sobre el IPC, Cachanosky amplió sus cuestionamientos hacia los efectos de la política económica sobre la actividad y el mercado laboral.

En ese plano, señaló que entre noviembre de 2023 y agosto de 2025 cerraron empresas que operaban en blanco y que el sector formal de la economía perdió 194.000 puestos de trabajo. "La apertura de la economía la usás para asignar eficientemente los recursos, no para combatir la inflación", remarcó.

A su juicio, el Gobierno utiliza la apertura como herramienta para intentar mostrar una inflación menor, aunque sin éxito. "Ellos están usando la apertura de la economía para que la inflación les dé más baja y tampoco logran que les dé más baja", afirmó, y agregó que existe resistencia a escuchar miradas críticas: "Aunque demuestres la realidad, siempre hay una justificación para decir que es mejor que el kirchnerismo".

El peso de los servicios y la lectura política

El economista también puso el foco en un aspecto técnico del índice que quedó en suspenso. "En el nuevo índice de precios al consumidor, el rubro de servicios tiene un peso mucho mayor que en 2004", explicó, en referencia a un cambio que podría alterar la lectura de la inflación.

Desde esa perspectiva, advirtió que el Ejecutivo enfrentará dificultades para sostener su discurso. "Milei no va a poder mostrar que está bajando la inflación", dijo, y anticipó la continuidad de cifras poco representativas: "Se van a seguir mostrando datos que son totalmente distorsionados".

"Los datos del Indec están tan distorsionados que, si los ponés con valores más aproximados, te va a dar un índice de precios mucho más alto", cerró.