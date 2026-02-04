María Inés Rodríguez Aguilar dejó la dirección del Museo Histórico Nacional

La directora del Museo Histórico Nacional, la historiadora María Inés Rodríguez Aguilar, presentó su renuncia luego de confirmarse, mediante el decreto 81/2026 firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Carlos Presti, el traslado del sable corvo de José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo. La dimisión se conoció públicamente este martes, en el marco de la decisión oficial de remover la histórica pieza del museo donde se encontraba exhibida para ubicarla en el cuartel ubicado en la avenida Luis María Campos 554, en la Ciudad de Buenos Aires. La medida forma parte de una disposición del Poder Ejecutivo que busca asignar al regimiento fundado por el propio Libertador la responsabilidad de la preservación, custodia y resguardo del arma.

La determinación del traslado del sable se formalizó a través de su publicación en el Boletín Oficial, lo que desencadenó una serie de movimientos institucionales y administrativos en torno al patrimonio histórico. La normativa establece que la pieza que durante décadas fue uno de los principales atractivos del Museo Histórico Nacional, pasara a estar bajo el resguardo de la unidad militar creada por San Martín. Según lo dispuesto, el regimiento deberá garantizar la seguridad y conservación del objeto bajo los protocolos vigentes para la protección de bienes históricos.

Rodríguez Aguilar ya había manifestado con anterioridad su desacuerdo con la posibilidad del traslado y había anticipado que, de concretarse la medida, presentaría su renuncia. En una carta breve en la que formalizó su salida del cargo, la funcionaria calificó su renuncia como "indeclinable" y fundamentó su postura en la disconformidad con las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo. En el mismo documento, expresó su reconocimiento al personal del museo, a la Asociación Amigos del Museo Histórico Nacional y a la Subsecretaría de Patrimonio Cultural por el trabajo conjunto desarrollado durante su gestión en la conservación y difusión de los bienes históricos que forman parte del acervo nacional.

El sable corvo de José de San Martín representa una pieza clave del proceso independentista argentino y latinoamericano. Este objeto fue utilizado por el Libertador durante las campañas militares que lideró en Sudamérica y con el paso del tiempo se transformó en un bien material de gran valor histórico y cultural. A lo largo de su historia, el arma fue objeto de diferentes traslados y custodias institucionales, siempre bajo estrictas medidas de seguridad, debido a su relevancia para la memoria del país.

La última vez que el sable fue sometido a estudios y trabajos de conservación se realizó en el marco de las políticas de preservación del patrimonio que impulsan los organismos culturales nacionales.