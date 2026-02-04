El cuerpo calcinado dentro de un auto en Cerrito sería de un joven de 25 años

El caso que conmociona a la ciudad de Cerrito, en el Departamento Paraná, sigue siendo un misterio: un auto quemado, un cuerpo calcinado y las hipótesis que intentará dilucidar la autopsia: si presenta alguna lesión compatible con una agresión y se establece que se trató de un homicidio.

El auto Ford Fiesta se encuentra a nombre de un joven de 25 años, hijo de un policía retirado, que vive en el casco urbano de Cerrito. El hombre dijo que, entre la 1 y las 2 de la madrugada de este miércoles, escuchó que su hijo salía de su casa en el auto. Hasta ahora no regresó y se encuentra desaparecido, por lo cual todo apuntaría a que se trata de la víctima fatal hallada en el vehículo incinerado, en un camino vecinal cercano al cruce de las rutas 12 y 8, en dirección hacia Curtiembre.

Las circunstancias del hallazgo no parecieran apuntar a un siniestro ni a una autodeterminación, por lo que, a raíz de la experiencia, investigadores están apuntando a un crimen aunque son cautos al sostener “no hay nada claro”. La División Homicidios de la Dirección Investigaciones e Inteligencia Criminal se encuentra trabajando en el lugar, junto al personal de la comisaría local.

El cuerpo será fehacientemente identificado mediante la dentadura o un análisis de ADN, lo que lleva más tiempo.

Mientras tanto, en las averiguaciones por el momento no se conoció algún inconveniente que tuviera el muchacho considerado desaparecido y titular del auto con nadie, quien no tiene una dedicación laboral formal, al menos por lo dicho en su entorno. Hace aproximadamente dos años tuvo un estado de sospecha en la policía, relacionado a la posible venta de drogas al menudeo, pero esa investigación no encontró prueba alguna en su contra.

El caso trajo inmediatamente a la memoria el crimen de Carlos Gastón Schvintt, un joven de 20 años cuyo cuerpo fue hallado calcinado dentro de su auto incendiado a la vera de la ruta 18, cerca del acceso a Viale, el 15 de agosto de 2020. La víctima estaba involucrada en el narcomenudeo en esta localidad de Paraná campaña y nunca pudo ser resuelto. Aunque en la autopsia no había surgido ninguna lesión en los restos del cadáver, nadie descreía de la hipótesis de un homicidio.