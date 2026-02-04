Futsal: Boca jugará dos amistosos en Paraná frente al Club Español

El Xeneize, último campeón de la Copa Argentina de Futsal, llegará el próximo domingo a Paraná.

El primer equipo masculino de fútbol de salón de Boca Juniors disputará dos partidos amistosos la próxima semana ante el Club Español en el marco de su preparación para la temporada 2026. Ambos tendrán como escenario el renovado estadio cubierto del Parque Escolar Enrique Berduc.

El primero será el lunes, a partir de las 21.30, cuando el Xeneize enfrente al elenco de La Furia que compite en la elite de la Asociación Paranaense de Futsal (APFS). El segundo será el martes, pero el Azul y Oro chocará ante un selectivo de Español reforzado con jugadores de otras instituciones.

Durante la temporada 2025, Boca se consagró campeón de la Copa Argentina, fue subcampeón del Torneo de Primera División de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y clasificó para la próxima Copa Libertadores de la especialidad, a disputarse del 24 al 31 de mayo.

Cabe destacar que Español se prepara para la Copa Pingüina 2026, torneo de verano que organiza Atlético Neuquén Club. Posteriormente afrontará el Torneo Apertura de la APFS con nuevo DT: Alejandro Bugoni reemplazará a Mauro Ramírez, informó Uno.

No obstante, Jonathan La Vega será el director técnico en el primer duelo ante Boca, mientras que Rodrigo y Luis Sofía dirigirán a Español Combinado Paraná en el segundo juego ante el Xeneize.