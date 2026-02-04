Alejandro Haimovich coordinará una nueva edición del taller de improvisación teatral

El taller de improvisación teatral "Como Cayó Quedó", coordinado por el actor y formador Alejandro Haimovich, iniciará su edición 2026 el miércoles 4 de marzo en la sala cultural La Salita de Perón, ubicada en Presidente Perón 648 de la ciudad de Paraná. La propuesta se desarrollará mediante encuentros semanales orientados a la formación escénica y al entrenamiento expresivo, con clases los miércoles de 19:30 a 21. La actividad está destinada a personas interesadas en abordar la actuación desde la improvisación, sin necesidad de contar con experiencia previa.

La iniciativa se presenta como un espacio de aprendizaje que toma a la improvisación teatral como eje central del proceso formativo. Durante los encuentros, los participantes trabajarán con ejercicios destinados a la construcción de escenas sin guion, a partir de consignas, palabras o disparadores sugeridos por el público o el propio grupo. Esta modalidad propone desarrollar la capacidad de reacción, la espontaneidad y la conexión con los compañeros de escena, elementos considerados fundamentales dentro de las técnicas de actuación y creación espontánea.

Desde la coordinación, se señala que el taller busca generar un ámbito de experimentación artística accesible para distintos perfiles. En ese sentido, la propuesta está abierta tanto a quienes deseen iniciarse en el teatro como a quienes ya poseen recorrido en la disciplina y buscan profundizar su entrenamiento escénico. La metodología contempla dinámicas grupales, juegos teatrales y ejercicios específicos que ayudarán a la construcción de relatos en conjunto.

El cursado tendrá como instancia de cierre una muestra final en la que los participantes podrán compartir con el público el trabajo desarrollado durante el ciclo.

El taller tendrá un costo mensual de $20.000.

Las personas interesadas en formar parte del taller pueden realizar consultas e inscripciones a través del teléfono 343 511 7292.