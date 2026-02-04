Azcué: “Concordia está en una senda marcada de crecimiento y cambios profundos”

El intendente de Concordia, Francisco Azcué, habló de la situación de la ciudad en este comienzo de año que estuvo atravesado por un conflicto con trabajadores municipales por el cese de contratos. Se refirió al crecimiento del turismo, a la necesidad de infraestructura en los barrios y al trabajo de ordenamiento y control que se lleva adelante.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Azcué sostuvo que turísticamente “se arrancó el año de acuerdo a lo planificado, ha sido un buen comienzo de año en la ciudad” y detalló que “actualmente se están desarrollando los carnavales en Concordia, el carnaval más pasional del país, con un gran marco de público, y también desarrollándose con normalidad los demás atractivos como son el lago, la pesca, el río, todo lo que es nuestra costanera, el circuito histórico, Concordia ha sido declarada ciudad art nouveau de Latinoamérica, el Castillo de San Carlos, por lo que es uno de los libros más leídos del mundo como El Principito que se escribió aquí en nuestra ciudad”.

“Estamos felices por lo que está ocurriendo en nuestra ciudad, con un proceso de ordenamiento durante estos dos primeros años, de estabilización, y ahora ya en una senda marcada de crecimiento, de cambio profundo en términos institucionales y también en la ciudad en su conjunto. Así que somos muy optimistas de cara a lo que va a venir este año, va a ser un buen año para los concordienses”, definió.

Sobre la ocupación turística, indicó que “está cercano al 66 o 68%, y esto es una senda de crecimiento y hay que trabajar en muchas variables para lograr un resultado”. En ese sentido, planteó: “En nuestra ciudad se están pagando las consecuencias de muchos años de populismo, de malas administraciones, de corrupción, y muchas de las joyas del turismo, como es la Tortuga Alegre o el lago, estuvieron en manos de amigos de los políticos durante muchos años, hubo causas de corrupción y hay hasta condenas recientes en esas causas. El año pasado el gobernador con una firme decisión y determinación logró recuperar el Hotel Ayuí, que es una de las joyas de nuestro turismo, los campings del lago, tenemos un lago que es maravilloso, es un paraíso, que en manos de gente inadecuada terminaron destruidos, la Tortuga Alegre, que es uno de los campos de pesca más importantes de Sudamérica, también estuvo en manos de estas personas y el año pasado se logró tomar posesión, se logró recuperar, y ahora estamos en un proceso de licitarlo para que esté en las manos correctas para que puedan invertir y eso va a traer más desarrollo”.

Agregó que “se inauguró el aeropuerto y son muchas variables que se van desarrollando y también genera confianza en el sector privado que es el motor del desarrollo. Tenemos muchos otros atractivos como el circuito de bodegas, los circuitos de termas, de pesca, y son cuestiones que van creciendo en un proceso de transformación, de normalización, porque el populismo, la corrupción, la desidia, la demagogia, tienen un precio y nosotros lo estamos pagando. Pero, de a poco, vamos modificando esas variables y eso se está viendo”.

Respecto de la situación en uno de los balnearios de la ciudad donde se denuncia que podría haber contaminación en el agua, Azcué explicó que “se hacen estudios y monitoreos permanentes del agua y cuando se detectaron niveles de contaminación que exigen la determinación de prohibir el ingreso, se hizo; pero después los parámetros cambiaron y nos permitieron habilitar nuevamente para que la gente pueda ingresar al agua en esa playa”.

“Nosotros tenemos la obligación de contar la verdad y de actuar en consecuencia; si los índices que se toman y esas variables marcan que el agua no está apta para que la gente se bañe, tenemos que informarlo, aunque estemos en una temporada de verano. Nosotros tenemos la obligación de controlar y de hacer los controles, los estudios permanentes que se hacen en el río y en los arroyos, y eso también depende de condiciones climáticas. No hay ningún problema con que se pidan informes, no hay nada que ocultar, no hay nada que esconder, y le quiero transmitir la tranquilidad a los vecinos de que somos una gestión responsable en cuanto al control y en cuanto a la aplicación de las acciones que haya que hacer en cualquier contexto en el cumplimiento de la ley”.

Cese de contratos y conflicto con trabajadores

En otro orden de temas, consultado sobre el conflicto por el despido de contratados municipales, el intendente aclaró: “Yo hice una denuncia de amenazas porque una persona me amenazó de muerte, por mensajes, a mí y a mi familia, y eso derivó en allanamientos y posteriormente en una detención. Por otro lado, hubo una situación con una concejala en particular, donde creo que ella hizo una denuncia, pero que no avanzó porque las mismas pruebas que la denunciante aportó daban cuenta de que ella fue quien me hostigó, me persiguió e inclusive atacó a una funcionaria policial. En este caso hubo medidas reciprocas de prohibición de realizar actos molestos y perturbadores. Ese lamentable episodio que ocurrió en la Maratón de Reyes, es una triste imagen de parte de quienes tienen que representar al pueblo”.

Explicó que “el contexto en que surge todo esto es un proceso de ordenamiento del municipio. En esta búsqueda de ser un Estado eficiente, estamos encaminando a la Municipalidad a tener estándares de Municipalidades normales que tenemos como modelo. Son municipios que invierten un 35% de su presupuesto en obra de infraestructura, en llevar redes de agua, de cloacas, en mejorar las calles, el alumbrado público. Porque Concordia es una ciudad que creció muchísimo sin infraestructura, en forma muy desordenada, que fue un método del populismo, y hoy necesita mucha infraestructura. Entonces nosotros arrancamos la gestión con un 3%, ahora ya estamos casi en un 20% del total del presupuesto que se destina a obras de infraestructura, y lo vamos a seguir aumentando porque nuestro objetivo es llegar a ese 35%, que va a beneficiar a miles de concordienses, que va a mejorar su calidad de vida. Y para eso, obviamente, es necesario ser en un Estado eficiente”.

En ese marco, aseguró que “parte de ese ordenamiento tiene una lógica, y lo venimos haciendo desde el primer día, porque cuando arrancamos la gestión esto era un desastre total, y nos sigue llevando tiempo ordenar. Y en este caso puntual, no se renovaron 141 contratos, que es una facultad que tiene el intendente y que no es algo agradable o feliz, todo lo contrario, es algo difícil para mí, pero lo tengo que hacer porque yo tengo que pensar en todos los concordiense y en lo mejor para mi ciudad”.

“Hoy hay miles de personas que viven excluidas, que no tienen nada, que están pasándola muy mal porque no tienen los servicios básicos y viven en un entorno precario, y para aumentar la inversión en obras, mejorar los servicios y mejorar la calidad de vida de todos los concordienses, es necesario ser eficientes en cuanto al gasto, tener la cantidad justa de empleados como hemos hecho, hay que controlar y ser eficientes en las contrataciones, por eso creamos un sistema digital de compra y suministro para poder controlar”, aseveró.

Al respecto, puntualizó: “Cuando arrancamos esta gestión teníamos 3.100 empleados y ahora debemos estar por los 2.380 aproximadamente. Los municipios normales tienen el 1% de su población en empleados, y acá se llega a esta situación porque durante muchos años, pero concretamente en el 2023, los políticos comenzaron a desplegar maniobras para ganar elecciones y perpetuarse en el poder que claramente atentaron contra los intereses de los concordienses. Esas maniobras fueron muchas: dejaron de pagar las cuentas, dejaron de transferirle las partidas al parque industrial, cuando asumimos nos llegó una carta documento de la cooperativa eléctrica porque le debíamos casi un millón de dólares de luz de Obras Sanitarias. Hicimos una auditoría que presentamos a la justicia donde se demuestra claramente cómo reventaron las cajas y dispararon el gasto justamente en esos meses claves en la campaña. Y parte de esas maniobras, fue lo que nosotros denominamos el festival de contratos, que fueron 900 altas que dieron durante el 2023, entre los cuales hay 230 pases a planta –muchos de ellos totalmente irregulares- y otras 700 personas aproximadamente que le dieron un contrato. Y el criterio fue sumar gente de ellos, de su entorno, porque querían ganar las elecciones, y entonces les daban contratos a los funcionarios, a los gremios y nosotros tenemos documentación que respalda esto; esto no es un invento mío, no es una ocurrencia”.

En este contexto, Azcué también aclaró: “Nunca dije que estas personas a las que no se les renovó el contrato eran todos ñoquis, yo jamás dije eso porque eso no es así; había muchas personas que sí iban a trabajar, la gran mayoría estaba en ese listado de quienes les dieron de alta en octubre del 2023, y también algunas personas no se les renovó porque no se necesitaban sus servicios”.

“No es un dato menor este escándalo de los contratos del 2023, porque fueron maniobras que perjudicaron mucho las finanzas y los intereses del municipio y de todos los concordienses, y ahora nosotros estamos normalizando, ordenando, estamos haciendo las cosas que tenemos que hacer y por lo cual los concordienses nos votaron. Yo le quiero dar la tranquilidad a todas estas personas que nos están atacando, que nos amedrentan, que nos amenazan, que nos hostigan, que muchos fueron los que generaron este problema y que generaron estas acciones que perjudican a los concordienses, que esto es lo que la gente votó. Como vivimos en democracia, nosotros fuimos claros con los concordienses sobre qué íbamos a hacer y la gente votó este proceso de ordenamiento, de transformación del municipio y de la ciudad. Entonces, es muy cínico y muy perverso ver que las mismas personas que llevaron adelante estas maniobras en el 2023 –y mucho antes también- hoy son los que nos están atacando y nos tratan a nosotros de insensibles, de malos, de que ellos están con la gente. Es todo un cuento, un verso, una chantada, que la gente obviamente se da cuenta, y por eso tenemos el gran respaldo de la mayoría de los concordienses”, repasó.

Destacó asimismo “el respaldo permanente de nuestro gobernador, que también está llevando el mismo proceso de ordenamiento a nivel provincial y nosotros somos parte de ese proyecto político y de gestión que él encabeza, que él lidera”.

La ciudad más pobre del país

En cuanto a la situación de pobreza que vive Concordia, Azcué sostuvo que “es un tema complejo y no se puede caer en el facilismo de nombrar a una sola variable como la responsable. Esta ciudad tiene sus índices de pobreza desde hace muchos años, yo tengo 38 años, y hace 20 años estaba terminando el colegio y ya me acuerdo que estábamos en esos podios de las ciudades con mayores índices de pobreza del país, aun cuando tenemos óptimas condiciones para ser una ciudad pujante, productiva, ordenada, como fuimos hace 50 años, porque es una ciudad que tiene mucho movimiento económico, productivo y comercial”.

“El modelo populista se aplicó en este país a nivel nacional, provincial y local en muchos lugares, pero en Concordia se aplicó durante 40 años. Entonces, en aquellos lugares donde se aplicó con mayor firmeza, con mayor fuerza y por más tiempo, el daño fue mayor, porque fue un daño estructural. Ahora estamos trabajando en un contexto de dificultad, como el que nos tocó atravesar durante estos dos años, y trabajamos primero en ordenar el municipio, en ordenar la ciudad y después en cambiar un paradigma populista y asistencialista por un paradigma de inclusión real, terminando con esas prácticas que han atentado contra las mismas personas que ellos decían beneficiar. Y necesitamos llevarle esa infraestructura que le permite a una persona desarrollar un proyecto de vida en ciertas condiciones normales”, evaluó.

En cuanto al modo de lograr todo esto sin aportes del gobierno nacional, el intendente planteó: “Nosotros seguimos adelante con este plan que hemos denominado el Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, porque los municipios no pueden estar esperando que el gobierno nacional les haga las obras. Acá y en la mayoría de los municipios los políticos andaban de rodillas en Buenos Aires pidiendo obras, pero el problema de eso es que no podés planificar, porque no sabés qué te van a dar. Cuando vos tenés tu propio presupuesto y tenés capacidad de realizar obras, podés planificar”.

“De hecho, en Concordia está avanzando y están terminando la obra de la planta potabilizadora; el gobierno provincial también hizo el acceso sur, que era una obra que estaba paralizada hace años y era una vergüenza porque teníamos uno de los principales accesos de la ciudad tapado con unos montículos de tierra que nos dejó la gestión anterior. Entonces, por supuesto que el gobierno nacional puede hacer alguna obra, pero los municipios tenemos que enfocarnos en la eficiencia, tenemos que hacer obra pública, tenemos que planificar, porque no podemos estar dependiendo que si al gobierno nacional se le ocurre o si deciden mandarnos justo la obra que nosotros necesitamos. Hay que tener capacidad de planificar, tener un buen presupuesto para hacer esas obras, y eso estamos haciendo ahora; tengo un plan de infraestructura y ese plan depende de nosotros, no depende del gobierno nacional ni de otros actores. Hoy los municipios han entendido que hay que ser eficiente, porque si no te vas a fundir, hay que ser eficiente en el gasto y en la recaudación. Y además, estamos en una senda de bajar la presión impositiva y desregular, entonces con más razón tenés que meter tecnología, tenés que innovar. Esto es una ciencia y los que queden afuera con las viejas prácticas, la van a pasar mal de verdad. Por eso nosotros estamos trabajando con mucha intensidad y con mucha seriedad, rodeándonos de gente que sabe de verdad, con buenos equipos, porque este es el contexto en el cual nos toca gobernar, y hay que adaptarse y hacer lo mejor por el bien del municipio y de los vecinos”, concluyó.