Gato Negro renueva su cartelera con una proyección centrada en el amor y el paso del tiempo

El espacio cultural Gato Negro continuará este domingo 8 de febrero a las 19 con su ciclo de cine de autor, que durante este mes estará dedicado a historias vinculadas al amor en etapas avanzadas de la vida. La propuesta se desarrollará en el café cultural ubicado en Tucumán 355, con la proyección del film italiano La juventud, dirigido por Paolo Sorrentino. La iniciativa forma parte de una programación que el espacio organiza todos los domingos, con el objetivo de acercar al público producciones cinematográficas reconocidas por su valor artístico y promover un ámbito de encuentro en torno al cine.

La actividad se enmarca en la agenda cultural de verano del espacio, que mantiene su tradicional programación dominical enfocada en cine independiente y producciones de autor seleccionadas en torno a una temática mensual. En esta oportunidad, febrero fue definido como el mes del romance, aunque con una perspectiva particular: el amor en la madurez, atravesado por el paso del tiempo, los vínculos prolongados y las reflexiones sobre la vida. Según explicaron desde la organización, el ciclo busca ampliar el debate sobre las múltiples formas de los afectos y la construcción de relaciones a lo largo de los años, a través de películas que abordan esas experiencias desde diferentes miradas.

La película elegida para esta segunda proyección del mes fue estrenada en 2015 y considerada una de las producciones más reconocidas del realizador italiano Paolo Sorrentino, quien alcanzó notoriedad internacional tras obtener el premio Óscar con La gran belleza en 2013. El film es protagonizado por Michael Caine y Harvey Keitel y cuenta además con la participación de Rachel Weisz, Paul Dano, Jane Fonda y el actor argentino Roly Serrano, quien interpreta un personaje inspirado en Diego Maradona. La producción fue presentada en el Festival de Cine de Cannes, donde compitió por la Palma de Oro, y posteriormente obtuvo distintos reconocimientos en premiaciones europeas y especializadas en crítica cinematográfica.

La historia se centra en Fred Ballinger, un director de orquesta retirado que pasa una temporada en un exclusivo balneario de los Alpes suizos junto a su hija y su amigo Mick Boyle, un cineasta que trabaja en la escritura de un nuevo guion. Durante su estadía, ambos personajes atraviesan distintas situaciones que los llevan a revisar sus trayectorias personales y profesionales, mientras interactúan con otros huéspedes del lugar.

La proyección tendrá lugar en el ambiente habitual del café cultural Gato Negro, un espacio dedicado al encuentro, especialmente cuando surgen propuestas artísticas alternativas, ya que además de cine se desarrollan actividades vinculadas a la literatura, la música y otras manifestaciones culturales.

La entrada general tendrá un valor de $2.000 y podrá abonarse directamente en puerta.