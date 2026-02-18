Vuelve a escena la obra en homenaje a Osvaldo Dragún

La obra "Las historias de Chacho", una versión libre de César Román Escudero sobre textos de Osvaldo Dragún, se presentará este viernes 20 de febrero a las 21 en Cantina Ferrero, ubicada en Piedrabuena 133, en la ciudad de Paraná. La función forma parte del regreso del espectáculo a la capital entrerriana, con el objetivo de acercar al público una propuesta teatral que recupera la obra y el pensamiento de Dragún, una figura central de la dramaturgia argentina y uno de los impulsores del movimiento Teatro Abierto.

La puesta está interpretada por Lucía Ocaranza, Dimas Santillán y Nahuel Espinosa, quienes encarnan a tres actores itinerantes que recorren pueblos del interior llevando historias para narrar y representar. La estructura de la obra propone un juego metateatral en el que el propio hecho escénico se convierte en tema, recuperando el espíritu popular y crítico presente en buena parte de la producción de Dragún.

Dragún fue una figura destacada en la escena cultural argentina del siglo XX y su nombre quedó ligado a la experiencia colectiva de Teatro Abierto en 1981, cuando un grupo de autores y actores impulsó un ciclo de resistencia cultural en plena dictadura. Es así que "Las historias de Chacho" muestra una crítica sobre la condición humana y las contradicciones sociales.

La función se realizará con modalidad a la gorra. Las reservas de mesa deben gestionarse previamente a través del Instagram (@ferrero.cantina).