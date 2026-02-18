Copa Argentina: River se salvó del papelón con un penal agónico ante Ciudad Bolívar

River salvó la ropa con un penal agónico ante Ciudad de Bolívar y avanzó en la Copa Argentina.

River derrotó a Ciudad de Bolívar por 1 a 0 en un partido en el que no pudo abrir el marcador hasta los últimos minutos que se disputó en el estadio Único La Pedrera de San Luis, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026. El único gol del partido fue convertido por el volante Juan Fernando Quintero, de penal.

Con el triunfo, el equipo de Marcelo Gallardo accedió a los 16avos de final, instancia en la que se medirá con Aldosivi de Mar del Plata, que viene de derrotar a San Miguel por 3-0.

El partido en tierras puntanas

La primera llegada fue de River, a los seis minutos, con un disparo frontal del volante Tomás Galván, el cual fue a las manos del arquero Agustín Rufinetti.

Ciudad Bolívar tuvo su primer acercamiento a los 10 minutos, con un contraataque unipersonal por derecha del delantero Guillermo Sánchez, que culminó en un disparo bajo y a las manos del arquero Santiago Beltrán.

A los 19 minutos, el volante Juan Fernando Quintero enganchó hacia adentro desde el costado derecho del área y remató al segundo palo, con un disparo que fue prolongado por el defensor Gonzalo Montiel y se fue ancho.

El Millonario volvió a llegar a los 35 minutos, con un mano a mano por derecha del lateral Gonzalo Montiel que fue desviado por Rufinetti. El rebote le quedó al volante Fausto Vera, cuyo remate de primera tenía destino de gol pero fue desviado al córner por un defensor.

River tuvo la primera jugada clara del complemento a los tres minutos, con un disparo del lateral Matías Viña que dio en el travesaño. A los 20 minutos, un tiro libre cercano al área grande de Juanfer Quintero fue desviado en la barrera y se fue cerca del palo derecho de Rufinetti.

Un minuto después, un córner desde la izquierda llegó al segundo palo para el cabezazo de Viña, que remató bajo pero no pudo con Rufinetti, que contuvo sobre su poste izquierdo.

A los 41 minutos, mediante un penal por una falta sobre el delantero Joaquín Freitas, Quintero marcó el 1-0, con un remate centralizado y cargado de potencia, que le dio la clasificación al Millonario.