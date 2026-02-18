Este fin de semana Ritmos Argentinos llegará con su festival musical a distintas localidades entrerrianas

La ciudad de Colón recibirá este viernes 20 de febrero desde las 20 el festival musical Ritmos Argentinos en la explanada del Puerto. La propuesta apunta a promover la circulación federal de propuestas musicales y generar espacios de acceso público a la cultura. Además de los recitales, habrá una suelta de libros coordinada por la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip).

Se presentarán Pajarito Silvestri, La Big Band, Factor Fun y Suma Paciencia. Ritmos Argentinos es una iniciativa con perspectiva federal que busca promover artistas emergentes y locales.

Tras su paso por Colón, el escenario móvil continuará este sábado 21 de febrero desde las 20 en el Parque Paseo del Ferrocarril de Galarza. Allí se presentarán Nahuel Borrá, La Sin Nombre, Híbridos y Karel Fleites y la Nave del Regreso.

La entrada será libre y gratuita.