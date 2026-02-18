Finaliza pronto el plazo para solicitar fondos destinados a partituras y derechos de autor

El Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional de la Música lanzaron el Concurso de Proyectos para Orquestas Sinfónicas y de Cámara, una convocatoria abierta a agrupaciones radicadas en todo el país que cuenten con personería jurídica y dependan de municipios, provincias o modalidades de gestión pública, privada o mixta. La inscripción permanecerá abierta hasta el viernes 27 de febrero y busca fortalecer el trabajo artístico de las orquestas, facilitando el acceso a repertorio y materiales musicales indispensables para su desarrollo. La iniciativa prevé el otorgamiento de aportes económicos destinados exclusivamente al pago de derechos de autor de compositores argentinos o a la adquisición o alquiler de partituras y partes orquestales originales o debidamente licenciadas.

El programa establece que podrán postularse orquestas sinfónicas y de cámara que acrediten su funcionamiento formal dentro del territorio nacional y cumplan con los requisitos fijados en el reglamento. La propuesta apunta a atender una de las principales necesidades estructurales de estos organismos como es la disponibilidad de material musical y la regularización de los derechos correspondientes a las obras interpretadas. Es decir, se busca garantizar condiciones legales y técnicas adecuadas para la ejecución de repertorios.

Los fondos otorgados deberán ejecutarse en un plazo máximo de 180 días desde su percepción. El monto máximo previsto por proyecto es de $1.000.000, aunque el importe final será determinado por el Directorio del Fondo Nacional de las Artes, con asistencia técnica del Instituto Nacional de la Música. Para la evaluación se considerarán criterios como la pertinencia de la propuesta presentada, la trayectoria de la orquesta, el detalle de las actividades previstas y el impacto que la iniciativa pueda generar en la comunidad en la que se inserta.

Además del financiamiento estatal, las instituciones beneficiarias deberán comprometer un aporte mínimo equivalente al 25% del presupuesto total del proyecto con recursos propios, independientes del subsidio nacional. La convocatoria no contempla otros destinos para los fondos, por lo que no podrán aplicarse a gastos operativos generales ni a honorarios, sino únicamente a los conceptos específicos detallados en las bases.

En cuanto a la documentación requerida, las orquestas deberán presentar una nota de solicitud firmada por sus autoridades dirigida al presidente del Fondo Nacional de las Artes, Tulio Andreussi Guzmán, en la que se detalle el destino y el monto solicitado. También se exigira el acta o resolución que acredite la designación de autoridades, la constancia de vigencia legal de la institución, el estatuto o normativa fundacional y un presupuesto desglosado de cada rubro, con identificación de proveedores, editoriales musicales o titulares de derechos de autor. También podrá adjuntarse la documentación complementaria que respalde la trayectoria y los antecedentes de la orquesta postulante.

La inscripción puede realizarse a través de este enlace.