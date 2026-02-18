El gobierno hace meses no controla la inflación y ya se estima el índice de febrero

El sendero de desinflación se interrumpió a mediados de 2025 y, desde entonces, la suba generalizada de los precios de la economía argentina experimentó una aceleración cuyo punto más alto se tocó en enero de este año. Si bien los principales analistas proyectan que la tendencia alcista retornaría en los meses siguientes, ponen el foco en los factores que limitan la baja de la inflación: la fuerte carga de los precios estacionales y el reajuste de los regulados.

Durante el primer mes de 2026, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) arrojó un alza de 2,9%, el mayor porcentaje desde marzo del año previo. Además, se trató del quinto mes consecutivo de aceleración inflacionaria. En la comparación interanual, alcanzó el 32,4%, con un leve repunte respecto al mínimo de 31,3% registrado en octubre de 2025. Sin embargo, este movimiento no significa que se haya revertido la tendencia hacia una menor inflación.

El presidente Javier Milei anticipó que alrededor de la mitad del año, o como máximo en agosto, la inflación podría ubicarse por debajo del 1% mensual y acercarse a valores cercanos a cero. Este pronóstico se sostiene, en gran medida, en la prolongación de la estabilidad cambiaria y en el incremento en la demanda de dinero.

Desinflación en pausa

Un informe de la consultora Invecq destacó que esta situación “refleja la inercia propia de la dinámica inflacionaria, junto con la mayor incidencia de componentes estacionales y regulados que, tras haber contribuido transitoriamente a moderar el índice a mediados de 2025, hoy están ejerciendo presión alcista sobre el nivel general”.

“Los procesos de desinflación no son lineales. Aunque desde fines de 2025 la suba de precios parece haberse ubicado en un escalón algo más elevado, la trayectoria sigue fuertemente condicionada por la dinámica de los estacionales y regulados, algo que probablemente se repita en lo inmediato. En particular, los servicios enfrentarán una nueva ronda de ajustes tarifarios, ya iniciada en febrero“, indicaron los economistas.

En contraposición, la estabilidad en el mercado cambiario y el estancamiento de la actividad económica, sin indicios de reactivación en el corto plazo, funcionarían como elementos de contención para la inflación, para los analistas de Invecq. A esto sumaron los salarios reales a la baja, menor disponibilidad de ingresos y altos niveles de mora tanto en hogares como en empresas, con señales de incremento en ambos casos.

“En conjunto, prevemos que estos factores —una economía todavía fría, con una expansión anual proyectada de 2%-2,5% en 2026, y una política monetaria que no se relajaría tanto— terminarán predominando. Bajo este marco, la inflación retomaría gradualmente su sendero descendente, aunque de forma no lineal: podría promediar 2,2% en el 1° semestre para caer a un promedio en torno al 1,5% mensual recién en el 2° y cerrar el año en la zona de 25%“, sintetizaron.

Para los especialistas de LCG, es de esperar que, con los ajustes de tarifas anunciados, la brecha entre la medición actual del IPC y la nueva metodología basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018 -que no se aplicará por decisión del Gobierno- “vuelva a incrementarse en los próximos meses (el peso de los servicios públicos gana participación en el total de consumo de la canasta actualizada)”.

“El mix de política —ancla cambiaria, tasas altas y disciplina fiscal— sostiene la narrativa de desinflación, pero al costo de una actividad estancada que encienden señales de alerta en el frente real. Tener presente que la actividad acumuló un crecimiento de apenas 0,2% hasta noviembre y deja un arrastre prácticamente nulo para 2026″, sostuvieron.

Desde GMA Capital remarcaron que una lectura desagregada de los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) permite matizar el 2,9% correspondiente a enero: “La inflación núcleo descendió de 3% en diciembre a 2,6% en enero, y buena parte de la tracción vino dada por los estacionales, que registraron un aumento del 5,7%. En particular, destacaron las subas en verduras (28% en GBA) y los rubros vinculados al turismo (Hoteles y Restaurantes anotó una suba del 4,5%). También las carnes contribuyeron a presionar el indicador al alza, con un incremento de 4,4%”.

No obstante, los expertos de la ALyC manifestaron que la aceleración inflacionaria -0,1 puntos porcentuales respecto a diciembre de 2025- “abre la puerta a dos eventuales riesgos adicionales para el esquema macro. Por un lado, el tipo de cambio nominal aumentó apenas un 0,1% en enero, configurando una nueva apreciación del tipo de cambio real, que ya se ubica en niveles similares a los de inicios de julio del año pasado. De persistir esta dinámica, la fortaleza del peso podría comenzar a tensionar la competitividad comercial externa, presionando sobre la demanda de divisas y dificultando el proceso de acumulación de reservas del Central”.

En diálogo con Infobae en Vivo, Ricardo Delgado, director de Analytica, señaló que la reducción de la inflación en economías marcadas por la volatilidad, como la argentina, es un proceso que demanda tiempo y no suele concretarse de forma rápida. Bajo su perspectiva, “va a ser difícil que este año el número arranque en 0%”. Al repasar experiencias de otros países de la región, sostuvo que, salvo situaciones atípicas, lograr una baja sostenida de la inflación requiere varios años de medidas consistentes.

En cuanto a la aparente falta de vínculo entre la evolución del dólar y la inflación, Delgado resaltó que los precios mantienen una resistencia a descender por debajo del 2%, aun en un contexto de estabilidad cambiaria o retrocesos en la cotización. “Los procesos de desinflación llevan años”, subrayó, y advirtió que la situación argentina no es comparable con episodios como la convertibilidad, que logró una rápida baja de la inflación bajo condiciones excepcionales.

Qué pasa en febrero

Durante las primeras dos semanas del mes corriente, la medición de alta frecuencia de Invecq mostró una leve desaceleración y actualmente corre a una velocidad mensual de 2,7 por ciento, aunque prevén que continúe moderándose y cierre el mes en torno al 2,5 por ciento.

Según el relevamiento de LCG, la inflación en alimentos y bebidas se mantuvo elevada durante la segunda semana de febrero, con un incremento semanal del 1% en supermercados, tras el 2,5% registrado en la semana anterior. El informe señala que casi el 20% de los productos monitoreados volvió a aumentar, lo que evidencia una presión inflacionaria extendida y persistente en el sector. En el promedio de las últimas cuatro semanas, el aumento mensual del rubro se aceleró a 2,4%, impulsado principalmente por el comportamiento de las carnes.

Analytica mostró una dinámica similar, aunque con cifras algo superiores en la última semana: la consultora reportó un alza del 1,3% en alimentos y bebidas en la segunda semana, frente al 0,58% de la primera. En el análisis de las últimas cuatro semanas, destacan las subas más pronunciadas en verduras (6,6%) y carnes y derivados (3,7%). Otras categorías, como pan y cereales o bebidas, presentaron incrementos más moderados dentro del mismo período.

Por otro lado, Econviews presentó datos menos preocupantes para el Gobierno. Su relevamiento indicó una suba de 0,6% en la canasta de alimentos y bebidas en supermercados durante la segunda semana de febrero. En este caso, el rubro carnes también fue protagonista con un incremento del 2,3%, mientras que el segmento de verdulería mostró una leve baja de 0,5%, lo que ayudó a contener el alza general de precios en el sector.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado por el Banco Central señala que los analistas proyectan una inflación del 2,1% para febrero, lo que implicaría una fuerte baja respecto al mes anterior. Vale resaltar que este informe data de finales de enero, cuando todavía no se conocía el dato oficial de dicho mes. Para marzo, la estimación asciende a 2,2%, aunque se prevé que el índice regrese por debajo de ese nivel en abril, con una proyección del 1,9%.

A partir de ese momento, el consenso de mercado apunta a una reducción paulatina de la inflación mensual. Las expectativas para los meses siguientes reflejan una tendencia descendente, aunque sin caídas bruscas: 1,7% en mayo, 1,6% en junio y 1,5% en julio. De este modo, el panorama anticipa una desaceleración lenta y sostenida en los próximos meses.