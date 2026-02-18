Casa Encendida organiza un encuentro musical en tributo a Patricio Rey

El espacio cultural realizará el viernes 20 de febrero a las 22 una noche homenaje a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota bajo el nombre "La Máquina", una propuesta que incluirá musicalización en vivo, barra y servicio de comidas durante toda la jornada. La actividad tendrá lugar en Andrés Pazos 179 y contará con un set especial de DJ Gabufa, que presentará una selección centrada en el repertorio ricotero.

Desde Casa Encendida señalaron que la idea es convertir el espacio en un punto de encuentro para compartir canciones que forman parte de la memoria del rock argentino.

Durante toda la noche habrá barra y opciones gastronómicas.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $4.000, mientras que en puerta costarán $5.000.