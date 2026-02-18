Jubilados ya pueden inscribirse a la amplia oferta de talleres artísticos 2026

El Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Paraná habilitó la inscripción para participar del ciclo de Talleres 2026, una propuesta destinada a sus asociados que se desarrollará en su sede social de calle Pellegrini 454, en la capital entrerriana. La convocatoria apunta a ofrecer espacios de formación, recreación y actividad física a lo largo del año, con el objetivo de promover el envejecimiento activo y saludable entre las personas jubiladas y pensionadas que integran la institución.

Desde la entidad señalaron que la iniciativa busca generar espacios de encuentro y aprendizaje que favorezcan la participación social, el estímulo y el bienestar físico de las personas mayores. Las actividades están pensadas para adaptarse a distintas edades y niveles de experiencia.

Para el período 2026 se ofrecerá una amplia grilla de talleres que abarca disciplinas artísticas. Entre las propuestas confirmadas se encuentran Amigurumi, Pintura, Mosaiquismo, Pintura y Falso Vitró, Arte, Coro y Teatro. En el plano físico se dictarán clases de Yoga, Chi Kung, Movimientos Saludables, Stretching y Ritmo, que apuntan a mejorar la movilidad, la coordinación y la calidad de vida.

También habrá espacios vinculados a la música y la danza, como Folclore, Folclore Iniciales, Folclore Litoraleño, Tango y Danzas Árabes, además de un taller de Ajedrez y otro de Memoria, enfocados en el entrenamiento cognitivo y la concentración.

Los interesados pueden solicitar información de lunes a viernes de 9 a 12 en la sede o comunicarse telefónicamente al 4227572.