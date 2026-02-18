El elenco de "Vodevil" regresa con una versión recargada

El espacio Bulé Bar volverá a presentar la obra "Vodevil" los sábados 21 y 28 de febrero a las 21 en su Terraza Cultural, ubicada en la intersección de Ituzaingó y Pellegrini, en la ciudad de Paraná. La propuesta está dirigida por Silvina Fontelles e interpretada por Pola Ortiz, María Luz Gómez, Pablo Sors, Guillermo Vesco y Walter Fontana.

La puesta, anunciada como "Vodevil recargado", en esta nueva etapa el elenco incorpora mayor presencia musical, humorística y momentos de interacción con el público.

La velada estará acompañada por una amplia carta de comidas y bebidas.

La función será bajo modalidad a la gorra. El acceso será únicamente con reserva anticipada de mesa a través del 343 4688999.