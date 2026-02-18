Con Orrico en el banquillo, comenzó el juicio por haber atropellado y matado a cuatro trabajadores

El ex director del Instituto Portuario de Entre Ríos afronta este miércoles desde las 9 el juicio por Homicidio culposo agravado. Las víctimas del choque que ocasionó Orrico, mientras manejaba en estado de ebriedad, fueron Brian Izaguirre y Lucas Izaguirre, Leandro Almada y Axel Rossi.

Empezó este miércoles a las 9 en los Tribunales de Concepción del Uruguay el juicio contra el ex titular del Instituto Portuario de Entre Ríos, Juan Ruiz Orrico, por el choque ocurrido el 20 de junio de 2024 en la Ruta 39, en el departamento Uruguay, donde murieron cuatro trabajadores de un frigorífico. Las audiencias continuarán este jueves y viernes y a lo largo de toda la semana que viene.

El ex funcionario está acusado por las muertes de Brian Izaguirre, Lucas Izaguirre, Leandro Almada y Axel Rossi, jóvenes de Basavilbaso que se dirigían a su trabajo en el frigorífico Fadel, ubicado sobre la misma ruta. El legajo está titulado “Ruiz Orrico, Juan Enrique s/Homicidio culposo agravado”.

Familiares de las víctimas se manifiestan en las afueras de Tribunales en reclamo de Justicia por la muerte de los cuatro obreros. En el largo trayecto hasta llegar a juicio, han expresado su preocupación ante la posibilidad de que los vínculos personales del imputado influyan en el resultado del proceso, y reclamaron una condena acorde a la gravedad del caso.

El juicio

El debate es encabezado por el juez Darío Crespo, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay. El Ministerio Público Fiscal está representado por el fiscal Eduardo Santo, mientras que la querella particular es ejercida por el abogado Mario Arcusin.

La defensa del imputado está a cargo de Leopoldo Lambruschini, Félix Pérez y Leandro Monje. Los alegatos de apertura y cierre se transmitirán en vivo por el canal de YouTube del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

El siniestro

El hecho ocurrió durante la madrugada del 20 de junio de 2024, cuando el Chevrolet Corsa en el que viajaban los trabajadores fue impactado de frente en la ruta 39 por un vehículo oficial conducido por Ruiz Orrico. Las pericias establecieron que el acusado tenía 1,59 gramos de alcohol en sangre al momento del choque. Según consta en la investigación, previamente había participado de una cena en el domicilio de Mauro Vazón, presidente del Consejo de la Magistratura.

Ruiz Orrico inició su trayectoria política vinculado a la Sociedad Rural y fue candidato a intendente de Concepción del Uruguay por el PRO. Luego se integró al gobierno provincial, donde fue designado al frente del Instituto Portuario hasta que fue removido por el gobernador Rogelio Frigerio tras el accidente.

