Diputados exige explicaciones por la contratación de una asociación dirigida por la esposa de Sturzenegger

La legisladora Roxana Monzón presentó un proyecto en la Cámara de Diputados exigiéndole al Poder Ejecutivo que envíe “en forma urgente y detallada” toda la información y documentación necesaria para respaldar la contratación de una asociación dirigida por María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico Sturzenegger, para capacitar en idioma inglés al personal de Cancillería.

De acuerdo al informe de Agencia Noticias Argentinas, el pedido incluye datos como el número completo de expediente y los fundamentos técnicos y jurídicos que se usaron para encuadrar el procedimiento en el artículo 25 inciso d) apartado 2 del Decreto 1023/01, además de fechas fundamentales como convocatoria o adjudicación.

La diputada Monzón asegura en los fundamentos de la solicitud que la contratación le dio 114.044.133 pesos a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) por nueve meses de trabajo, con opción de prologar luego ese tiempo por un período similar.

El texto remarca que se justificó la medida diciendo que el organismo era el "único prestador" capaz de permitir la continuidad de un plan de formación comenzado en 2018 y desarrollado durante ocho años.

Denuncian a Federico Sturzenegger por el contrato millonario de Cancillería con la organización que preside su esposa

En ese contexto, según NA, el proyecto hace referencia a la controversia pública que generó esta decisión, remarcando que “distintos medios periodísticos” informaron que la AACI está dirigida por María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico Sturzenegger, y señalando que las actuaciones administrativas identifican un “vínculo positivo” entre una de las referentes de la asociación y el funcionario de Javier Milei.

A continuación, la resolución remarca que se realizó un procedimiento de excepción que restringió “la concurrencia y competencia”, exigiendo tener acceso a los criterios técnicos concretos que se usaron para sostener la presunta ausencia de oferentes alternativos, algo extraño al tratarse de un servicio educativo que cuenta con una gran oferta en el mercado argentino.

El texto cierra pidiendo que haya acceso público a los criterios, montos y fundamentos de esta contratación.

Cuántos agentes y qué cursos por más de 114 millones de pesos

El pliego aprobado habla de un cupo total de 132 personas que se capacitarán durante el año 2026 bajo el siguiente esquema:

- 5 cursos regulares (Senior 3, Senior 4, Senior 5, Senior 6 y First Certificate), de los que participarán 110 personas.

- Dictado de talleres para personal diplomático del ISEN, en niveles B2 y C1, de los que participarán 22 personas.

- Realización de hasta 80 tests de nivelación para poder asignar los cursos.

- La modalidad es presencial y el dictado de clases se realizará en la sede de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, ubicada en Suipacha 1333 (Retiro, CABA).

- Los cursos se dictarán entre marzo y noviembre, completando 10 horas mensuales por curso, en franjas horarias que irán de 13 y a 17 horas; por su parte, los talleres especializados serán de 8 horas mensuales.