Michel: “Vamos a escuchar cómo sigue la herencia que Frigerio le va a dejar a todos los entrerrianos”

El diputado nacional Guillermo Michel (PJ-Entre Ríos) adelantó impresiones respecto del discurso del gobernador Rogelio Frigerio en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura, y opinó sobre otros temas de interés legislativo como la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Michel afirmó que “más allá de lo que diga el gobernador, lo importante es lo que hace, y en función a lo que hace, lo que ya estamos hablando es de la pesada herencia de Frigerio”.

Como ejemplos, mencionó “dos hechos claros: el gobierno no podía pagar los sueldos a fin de año, fundamentalmente por el contexto macroeconómico nacional que ha hecho bajar la recaudación sustancialmente. Ahora, tengamos en cuenta que es el gobierno del cual él forma parte y al que le entregó los legisladores, con lo cual, mucho para decir no tiene. Por eso tomó la deuda de corto plazo de 220 mil millones de pesos, un adelanto de coparticipación, y con el endeudamiento que ya está sondeando en el exterior de más de 500 millones de dólares nos va a dejar una hipoteca a todos los entrerrianos cuando él y sus funcionarios se vuelvan a la capital, así que vamos a escuchar a ver cómo sigue la herencia que Frigerio le va a dejar a todos los entrerrianos”.

En cuanto al argumento del gobierno provincial que refiere a la herencia recibida, el legislador consideró que “eso solo puede sostenerse en base al cinismo con el cual viene gestionando estos dos años”. “Si han subido todos los impuestos, desde que asumieron en primer lugar subieron el impuesto país del 7,5 al casi 25%, eso les dio 7 billones de pesos de superávit en el año 2024; subieron el impuesto a las ganancias porque eliminaron la baja para los trabajadores; subieron el IVA porque eliminaron la devolución de IVA del 21% para los consumos con tarjeta de débito; suben todo el tiempo el impuesto a los combustibles, por eso la nafta aumenta dos o tres veces por mes, y le bajaron impuestos a los 10.000 argentinos con cuentas en el exterior, o ahora quisieron aplicar –pero tuvieron que retroceder- una baja de impuesto a las ganancias que beneficiaba a 144 grandes empresas fundamentalmente. Sin embargo, con el cierre de Fate que vimos hoy, vemos que ni siquiera la baja de impuestos le alcanza a las grandes empresas para sostenerse en el país”.

En ese marco, resumió que “a más de dos años de la gestión de Frigerio ya estamos hablando de la pesada herencia de Frigerio. Eso sería el resumen de lo que estamos viendo”.

Respecto de la reforma del sistema previsional que se pretende encarar en la provincia, opinó que “así como modificó o quiso modificar la obra social para quedarse con la caja de la obra social y aplicar el criterio de caja única y tener más fondos para ir cubriendo los baches de gestión – y a esto hay mucha gente que lo sufre día a día por la falta de cobertura médica- el funcionamiento de la obra social provincial es cada día más desastroso. Es una cuestión de ir cubriendo los baches de gestión con caja; fue por la caja de la obra social, ahora va a ir por la caja de las jubilaciones. Y ya lo advertimos: va a plantear la suba de la edad jubilatoria y afectar el 82% móvil, que va a afectar fundamentalmente a los policías y a los docentes de nuestra provincia”.

Reforma laboral

Consultado por el proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei y ya se trata en el Congreso, Michel sostuvo que “el gobierno sabe bien que esta reforma laboral no va a generar un solo puesto de trabajo en la Argentina. Los puestos de trabajo se generan en una economía creciendo con un proceso de sustitución de importaciones. El gobierno quiere rápidamente esta ley para mostrarle al mercado que está tratando de hacer las reformas estructurales en la Argentina, buscar que baje el riesgo país y volver a los mercados para endeudarse. La única forma de que cierre este modelo social, este programa económico, es con deuda, es la única forma de sostenerlo, así que la reforma tiene que ver con eso. Le va a perjudicar la vida a los trabajadores, obviamente; no va a generar un solo puesto de trabajo la reforma por sí misma; y lo que buscan es dar una señal al mercado para endeudarse y para la reforma siguiente que van a intentar aplicar, más allá de la reforma del Código Penal, que es la reforma previsional. Son reformas estructurales que le quieren mostrar al mercado”.

Sobre el caso particular del artículo sobre licencias, afirmó que “claramente lo que demuestra es también la falta de profesionalismo y la falta de responsabilidad de los legisladores de La Libertad Avanza que levantan la mano y ni siquiera saben lo que están votando, porque la verdad que un legislador diga que se dieron cuenta tarde que se habían equivocado es insultar la inteligencia de la gente, es faltar el respeto a la gente. No se pueden equivocar así. Lo que muestra es la falta de responsabilidad a la hora de sentarse y discutir los temas”.

En el mismo sentido, advirtió que “está en discusión y hay que ver si están los votos para trabajar sobre el esquema del FAL, que es el Fondo de Asistencia Laboral, que es básicamente un desfinanciamiento de las jubilaciones de los argentinos, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para pagar las indemnizaciones de las grandes empresas, y hay otras cuestiones vinculadas a los derechos colectivos de los trabajadores que se van a discutir”.

“Hay que ver mañana si el gobierno consigue el quórum, hay que ver cómo juegan los legisladores vinculados a los gobernadores, son cuestiones que se definen en el recinto y no estoy en condiciones de adelantar cómo va a salir la votación mañana”, definió.

Tomando como ejemplo el cierre de la fábrica de Fate, Michel sostuvo que la apertura de importaciones “está golpeando básicamente al rubro alimentos. Y más allá de toda la apertura indiscriminada del sector avícola que está viniendo de Brasil, o de cerdos también desde Brasil, o de leche desde Uruguay, lo que afecta de manera directa al empleo de la provincia de Buenos Aires, como es la situación de la planta de Fate en San Fernando, también afecta de manera indirecta a todas las provincias, en particular a Entre Ríos, porque menos actividad económica es menos recaudación. Hace seis meses que cae la recaudación en términos reales. La caída de la recaudación en términos reales implica una caída de coparticipación a las provincias y a los municipios, y eso está golpeando todos los meses a nuestra provincia y a nuestros municipios. Con lo cual no me quedaría solo con qué fábrica se va a cerrar en Entre Ríos, el problema son las fábricas que se cierran en todo el país, que afectan de manera indirecta la actividad económica en todo el país. Básicamente en la provincia de Entre Ríos los sectores que más se están afectando son todos los vinculados a la alimentación, que es donde ya estamos viendo una apertura de importaciones que está golpeando de manera directa a nuestra provincia”.

Baja de la punibilidad

Consultado por el proyecto de ley que crea el Régimen Penal Juvenil y baja la edad de punibilidad a 14 años, Michel refirió: “Yo no acompañé el proyecto en general del gobierno y lo había adelantado porque firmé un dictamen en disidencia. Nosotros dentro del bloque peronista presentamos tres dictámenes: uno que fue el que acompañó a la mayoría de nuestro bloque; otro que era de la diputada Propato donde no establecía piso para la edad de imputabilidad; y mi persona junto a otros cinco diputados presentamos otro dictamen que lo firmamos y luego en particular votamos a favor de la baja de imputabilidad, bajando la edad a 14 años. La edad de imputabilidad que está prevista en el Régimen Penal Juvenil es una presunción; nosotros acompañamos la baja de edad de imputabilidad, pero planteamos reparos a través de nuestro proyecto en que la aplicación efectiva se difiera hasta que estén de manera efectiva funcionando establecimientos para menores, porque hoy llevar a un chico de 14, 15 años a una cárcel común, lo único que hacemos, planteándolo de una forma brutal, es perfeccionar su capacidad de delinquir. Hoy las cárceles están abarrotadas de delincuentes que delinquen desde la cárcel, ya sea con secuestro, con estafas o con la organización de bandas narcos desde la cárcel. Con lo cual planteamos eso y también planteamos una reforma a la ley de salud mental, que creo que es algo necesario para avanzar en esta línea”.

“Si bien no acompañé el proyecto en general del gobierno porque carecía de estas dos cuestiones, sí votamos en particular, con otros diputados de nuestro bloque, el artículo concreto referido a la baja a 14 años de la imputabilidad, porque estoy convencido de que hay chicos de 14, 15 años que tienen la voluntad de cometer delitos, y lo vemos todos los días en la calle. Sé que es un tema discutible, pero estoy convencido de lo que voté, como así también estoy convencido de que el proyecto de gobierno es malo porque pretende aplicar la ley sin tener en condiciones los establecimientos para menores. Como sí, por ejemplo, lo tiene Entre Ríos, que en el establecimiento El Potrero, en el módulo para adolescentes, hay un lugar especial para este tipo de situaciones”, advirtió.

En cuanto al rechazo que genera el proyecto en profesionales y organizaciones que trabajan con adolescentes, Michel planteó: “He escuchado a muchos académicos, muchos doctrinarios, pero el tema de las estadísticas tiene que ver mucho con que en los establecimientos policiales cuando ocurre un caso con un menor, directamente no lo registran porque no quieren tener problemas porque es un menor, y directamente se omite el registro de la situación. En la provincia de Buenos Aires hay un registro que se llevó adelante en la ciudad de La Plata que difiere mucho de las estadísticas oficiales. Yo respeto la opinión de los académicos, respeto la opinión de los doctrinarios, pero yo además de dar clases en la facultad y de convivir todo el tiempo con profesores de derecho penal y de escuchar un montón de especialistas en la materia, también formo mi propia opinión a partir de lo que veo y de lo que vivo en la calle. Y lo he charlado con un montón de colegas, con un montón de profesores, y es una convicción que he ido formando a partir del ejercicio de la profesión y de charlar con profesores y especialistas, y de interactuar mucho con las fuerzas de seguridad. No considero que tenga la verdad en esto ni la razón, tampoco creo que lo tengan los doctrinarios ni los académicos que opinan siempre desde la academia, pero que les falta también vivir el día a día de lo que se vive en la calle”.