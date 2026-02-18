Turismo Pista: Juan Daglio reaparecerá en la Clase 2 junto al MR Racing

El entrerriano Juan Daglio será uno de los pilotos que reaparecerá dentro de la Clase 2 del Turismo Pista en la segunda fecha de la temporada 2026, que tendrá lugar el próximo 1 de marzo en el autódromo de La Plata. El representante de Lucas González arrancará su año después de presentarse por última vez en el Gran Premio Coronación de 2025.

Para esta nueva incursión en la categoría, Daglio acordó su incorporación al equipo MR Racing, escuadra que lo cobijó cuando compitió como invitado de Agustín Bovone en la edición del año pasado de la “Carrera de los 300 Pilotos” en Buenos Aires.

El oriundo de Lucas González estará a bordo del Volkswagen Up que utilizó Ian Reutemann en las citas disputadas en Paraná, Rosario y Concepción del Uruguay de 2025. Por su parte, la motorización estará a cargo de Enrique Bustos.

“Estamos muy contentos de anunciar nuestra vuelta a la Clase 2 del Turismo Pista a partir de la fecha de La Pampa. Hace al menos dos años que venimos charlando con Gabriel González para sumarnos a su equipo, pero no lo podíamos concretar hasta este momento”, expresó el piloto entrerriano.

“Tenemos una gran relación con ellos, además de que han demostrado estar a la altura de la exigencia que tiene la categoría y también nos queda cerca el taller desde Entre Ríos, lo cual nos permite estar más involucrados en el proyecto. La premisa es tratar de funcionar bien y ser competitivos lo más rápido posible, así que vamos con mucha confianza a la próxima fecha”, finalizó Daglio.