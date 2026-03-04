Netflix anuncia el “Juego del calamar” con famosos: quiénes son

Netflix anuncia el “Juego del calamar” con famosos.

Netflix acaba de anunciar su próximo proyecto, inspirado en la exitosa serie coreana “El juego del calamar”: un reality donde los famosos probarán su destreza en distintos juegos de habilidad física e ingenio.

La plataforma líder de streaming ya lanzó su formato reality inspirado en el juego del calamar, pero esta temporada promete nuevos desafíos diseñados explícitamente para las celebrities.

Esta nueva temporada, que aún no tiene fecha de estreno, incluirá a 8 famosos, entre ellos ex estrellas de reality, del deporte y una artista musical.

Quiénes son los famosos que estarán en “Squid Game: El Desafío VIP

”Entre los nombres que mostraron en el adelanto de Netflix se encuentra el hermano del actor Zac Efron, Dylan Efron, ganador de la tercera temporada de The Traitors.

-Dylan Efron, conocido por su paso por The Traitors y hermano del actor Zac Efron.

-Hannah Godwin, figura de The Bachelor.

-Kim Zolciak, estrella de The Real Housewives of Atlanta.

-Kristy Sarah, creadora de contenido digital.

-Mel B, ex integrante de las Spice Girls y cantante.

-Ryan Serhant, conocido por su participación en Owning Manhattan.

-Tristan Thompson, exjugador de la NBA.

-Viper, participante popular de ediciones anteriores del formato.

La participación de estas figuras marca un giro respecto a las temporadas previas del programa, donde los protagonistas eran mayoritariamente concursantes anónimos.

Fuente: Noticias Argentinas.