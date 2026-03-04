Belgrano y Gimnasia tienen rivales y fixture para el Torneo Juvenil del Consejo Federal

Belgrano de Paraná y Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay conocieron sus rivales y fixture para el Torneo Juvenil 2026 del Consejo Federal, a disputarse desde el 28 de marzo. Ambos elencos entrerrianos estarán entre los 61 equipos de toda la Argentina que formarán parte del certamen e integrarán la Zona 4, junto a equipos de la provincia de Santa Fe.

De acuerdo a lo informado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el Mondonguero y el Lobo uruguayense compartirá grupo con Unión y Colón (ambos de Santa Fe), Rosario Central, Sportivo Belgrano (San Francisco), Ben Hur y 9 de Julio (ambos de Rafaela), Sportivo Las Parejas y Gimnasia de Concepción del Uruguay.

El debut de Gimnasia será el 28 de marzo ante Sportivo Ben Hur de Rafaela, en La Histórica, mientras que el equipo paranaense quedará libre en la primera fecha. Ya en la segunda jornada, Belgrano hará su estreno en la Perla del Oeste ante la BH, el 11 de abril, mientras que el Lobo visitará a Sportivo Las Parejas.

El fixture completo: