Ana María Marchioni presenta su primera muestra individual en Galería Flamingo

El Proyecto Erarte llevará a cabo la inauguración de la muestra "De mujeres y de óperas", de la artista Ana María Marchioni, este jueves 19 de marzo a partir de las 20. El encuentro se desarrollará en el espacio del subsuelo de la Galería Flamingo, situada en la intersección de las calles San Martín y Urquiza, de la ciudad de Paraná. Esta actividad representa la primera exposición individual de Marchioni y tiene como finalidad ofrecer al público una experiencia que vincula las artes visuales con la música clásica.

La propuesta curatorial de la muestra se organiza a través de una estructura narrativa dividida en cuatro actos, emulando la composición tradicional de las piezas operísticas. Lo que inicialmente se gestó como una serie aislada de pinturas fue evolucionando bajo la mirada de Marchioni hasta conformar un cuerpo de obra que abarca las figuras de las grandes heroínas de la ópera. La artista busca retratar los perfiles de personajes femeninos icónicos y la representación de la mujer en la lírica en la histórica del género.

La jornada contará con una intervención musical en vivo a cargo de la soprano lírica Pilar Taibo y el pianista Bernardo Claucich.

La entrada será libre y gratuita.