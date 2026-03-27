La Editorial de Entre Ríos inaugura su sede en Gualeguaychú

Estará ubicada en el Museo Casa Natal Fray Mocho (Fray Mocho 135). El evento será este martes 31 de marzo a las 19:30, con presencia de autoridades provinciales y municipales. También se sumarán en esa jornada, intervenciones teatrales y musicales.

El nuevo espacio de la Editorial de Entre Ríos se habilitará para venta y difusión del catálogo, además de desarrollar presentaciones de libros, talleres, capacitaciones y propuestas educativas. Esta acción va en línea con los propósitos de gestión de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, área de la que depende: la descentralización de la cultura y el acceso de la ciudadanía a los bienes culturales de la provincia.

La inauguración contará con intervenciones teatrales de Ricardo Villani, quien traerá al presente al emblemático escritor Fray Mocho, con dirección y dramaturgia de Belén Barreto. También se presentará el Dúo Archaina-Cabeza, quienes ofrecerán un repertorio con especial presencia de canciones del litoral.

Sobre el convenio

La nueva sede funcionará en un sector específico de la Casa, cedido por la Municipalidad de Gualeguaychú, quien garantizará el acceso al espacio, la seguridad y los servicios básicos necesarios para su funcionamiento. Por su parte, la Secretaría de Cultura y la Editorial de Entre Ríos serán responsables de instalarlo, equiparlo y gestionarlo.

Sobre la Editorial de Entre Ríos

Su misión es publicar y difundir obras científicas, culturales, educativas y artísticas de autores entrerrianos.

Fundada en 1984 y ratificada en 1986 por ley, tiene su sede en una casa histórica de calle 25 de junio 39, en Paraná. Además de su catálogo, impulsa acciones culturales, participa en ferias del libro y edita el tradicional Premio Fray Mocho, el máximo galardón literario de Entre Ríos.