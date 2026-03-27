Los argentinos compraron más de USD 31.000 millones desde la salida del cepo cambiario

En el segundo mes del año, los argentinos adquirieron más de USD 2.300 millones, de acuerdo con los registros oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Así, las operaciones de compra realizadas por individuos superaron los USD 31.000 millones desde la salida parcial del cepo cambiario en abril de 2025.

En febrero, las compras brutas de dólares realizadas por personas físicas ascendieron a USD 2.368 millones, mientras que las ventas brutas totalizaron 280 millones de dólares. Cerca de 1,5 millones de personas adquirieron divisas, en tanto que aproximadamente 718.000 optaron por vender.

La cantidad de adquisiciones por parte de los argentinos registró una merma de USD 245 millones respecto a enero. Al mismo tiempo, las cifras siguen alejadas del pico máximo de compra en septiembre, cuando superaron los 5.000 millones de dólares.

Las compras de dólares desde el fin del cepo

Durante el cuarto mes del año pasado, tras la flexibilización del cepo cambiario para los ahorristas, las compras de dólares por parte de personas físicas alcanzaron los 2.077 millones, según el informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del Banco Central. Durante los primeros días después de que se levantaron las restricciones, aproximadamente un millón de personas ingresaron al mercado oficial.

La demanda de divisas continuó en ascenso en los meses siguientes: en mayo se adquirieron USD 2.283 millones, en junio USD 2.468 millones y en julio la cifra trepó a 3.473 millones. Agosto marcó una baja a USD 2.448 millones, pero en septiembre se produjo el mayor volumen del período con USD 5.130 millones, en un contexto de alta dolarización por la proximidad de las elecciones legislativas y la incertidumbre política.

En octubre, mes de las elecciones de medio término, el monto operado se mantuvo alto aunque descendió levemente a 4.731 millones de dólares. Para noviembre, las compras brutas de billetes cayeron de manera significativa a USD 1.597 millones, con operaciones realizadas por poco más de 1,1 millones de personas.

En diciembre, la demanda se reactivó: cerca de 1,5 millones de argentinos compraron 2.186 millones de dólares. En el primer mes de 2026, 1,6 millones de individuos realizaron compras de divisas por 2.613 millones de dólares. Desde la apertura del mercado cambiario, el total de compras de divisas en el circuito formal sumó 31.373 millones de dólares.

Desde que se aflojaron las restricciones cambiarias, las ventas de dólares por parte de los argentinos alcanzaron los USD 4.368 millones, lo que arroja un saldo neto de compras de 27.005 millones de dólares. Al incorporar las operaciones clasificadas como “transferencia de divisas sin fines específicos” del sector privado no financiero, el total acumulado desde la apertura parcial del mercado cambiario llega a 37.731 millones de dólares.

Balance cambiario

Durante febrero, la cuenta “Servicios” del balance cambiario presentó un déficit de 741 millones de dólares. Este saldo negativo se debió principalmente a los egresos netos por consumos realizados con tarjetas en el exterior, viajes y pasajes —sin considerar los servicios digitales—, que sumaron 649 millones de dólares. A esto se agregaron salidas por “Otros servicios” por USD 335 millones y por “Fletes y seguros” por USD 115 millones. La única compensación parcial provino de los ingresos netos en el rubro “Servicios empresariales profesionales y técnicos”, que aportaron 357 millones de dólares.

En cuanto a la cuenta financiera cambiaria, el resultado de febrero fue superavitario, con un saldo positivo de 198 millones de dólares. Este desempeño estuvo impulsado por superávits en el rubro “Otros Movimientos Netos”, que aportaron USD 633 millones, y en el segmento correspondiente al Gobierno Nacional y el Banco Central, que sumó USD 461 millones. No obstante, estos resultados favorables se vieron parcialmente contrarrestados por los déficits registrados en el “Sector Privado No Financiero”, con USD 773 millones, y en el “Sector Financiero”, con 122 millones de dólares.

Dentro de la cuenta financiera del “Sector Privado No Financiero”, el déficit de USD 773 millones respondió en gran medida a compras netas de billetes sin fines específicos, por USD 1.701 millones, y a transferencias de divisas sin fines específicos, que totalizaron 431 millones de dólares. Estos egresos se vieron parcialmente compensados por ingresos netos de préstamos financieros y líneas de crédito, que alcanzaron los USD 963 millones, y por flujos de inversión directa de no residentes, por un monto de 208 millones de dólares.

En el caso de la cuenta financiera del “Sector Financiero”, el déficit de febrero fue de 122 millones de dólares. Este resultado se explicó por un aumento de USD 262 millones en la tenencia de activos en moneda extranjera de las entidades bancarias, y por la suscripción neta de títulos valores en moneda extranjera por 105 millones de dólares. Estos movimientos se compensaron parcialmente gracias a ingresos netos por préstamos financieros, líneas de crédito y préstamos de organismos internacionales, que sumaron 244 millones de dólares.

Por su parte, las operaciones de la cuenta financiera cambiaria correspondientes al Gobierno y al Banco Central registraron un superávit de 461 millones de dólares. Este saldo se originó principalmente en ingresos netos por préstamos financieros, títulos de deuda y líneas de crédito, en su mayoría provenientes de gobiernos provinciales, por USD 558 millones, y por nuevas emisiones de títulos del Gobierno Nacional, por 251 millones de dólares. Estos ingresos fueron parcialmente compensados por egresos netos para cancelar préstamos con organismos internacionales y otros bilaterales —excluyendo al FMI—, por 420 millones de dólares.

Respecto a las reservas internacionales del Banco Central, febrero cerró con un incremento de USD 1.063 millones, alcanzando un stock de USD 45.566 millones. El aumento respondió a las compras de moneda extranjera por parte del BCRA, que sumaron USD 1.557 millones, al alza en la cotización de los activos en dólares por USD 968 millones y al ingreso por la emisión de títulos del Gobierno Nacional por USD 251 millones. Estos factores positivos fueron parcialmente compensados por pagos de intereses y cargos al FMI por USD 834 millones, salidas netas por operaciones con bancos internacionales por USD 321 millones, la reducción de tenencias en moneda extranjera de entidades en el BCRA por USD 287 millones, pagos netos de capital e intereses a organismos internacionales por USD 189 millones y transferencias netas a través del SML por 32 millones de dólares.