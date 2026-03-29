Copa Argentina: con dos partidos sigue la actividad del torneo

Aprovechando el freno en el fútbol de Primera División por la fecha FIFA, este domingo habrá dos juegos en el marco de los 32avos de final de la Copa Argentina. La actividad comenzará a las 18 en Caseros, Buenos Aires, y continuará a las 20.15 en Rafaela.

18: Huracán - Olimpo

El primero de los dos encuentros será entre un equipo de Primera División y uno del Torneo Federal A. Desde las 18, Huracán se medirá con Olimpo en el estadio Ciudad de Caseros, perteneciente al Club Estudiantes de esa localidad. Este cotejo contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez (debe recordarse que no hay VAR en esta competencia) y la transmisión será de TyC Sports.

El Globo tendrá dos bajas para este encuentro, ya que Hernán Galíndez y Jordy Caicedo fueron convocados por la selección de Ecuador. En el torneo de Primera División, los dirigidos por Diego Martínez vienen de empatar con Barracas Central por 0-0, con lo que se encuentran novenos en la Zona B con 14 puntos.

El Aurinegro, por su parte, viene de un positivo estreno en el Torneo Federal A, en el que venció a Alvarado por 2-0 en el estadio Roberto Carminatti. Para este partido se estima que el entrenador Carlos Mungo pondrá lo mejor que tiene a disposición, lo que incluiría al entrerriano Federico González como titular.

-Probables formaciones:

Huracán: Sebastián Meza; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez; Leonardo Gil, Facundo Waller; Óscar Cortes, Óscar Romero, Thaiel Peralta; Eric Ramírez.

DT: Diego Martínez.



Olimpo: Juan Lungarzo; Cristian Chimino, Martín Ferreyra, Néstor Moiraghi, Luciano Lapetina; Cristian Amarilla, Diego Ramírez, Agustín Stancato, Enzo Coacci; Braian Guille, Federico González.

DT: Carlos Mungo.

20.15: Newell’s - Acassuso

A continuación, desde las 20.15 habrá acción en el Nuevo Monumental de Rafaela con el partido entre Newell’s y Acassuso, otro duelo con diferencia de categoría: la Lepra está en Primera y Acassuso ascendió recientemente a la Primera Nacional. El duelo contará con el arbitraje de Pablo Echavarría y la transmisión de TyC Sports.

Newell’s viene de ganar su primer partido en la Liga Profesional tras imponerse por 1-0 a Gimnasia de Mendoza, con lo que llegó a seis puntos, aunque sigue último en la Zona A y preocupado por la tabla anual (solo tiene dos puntos de ventaja sobre el último). Frank Kudelka podría poner en cancha el mismo equipo que viene de ganar, con el fin de consolidar la formación.

Acassuso, por su parte, viene de sufrir una dura derrota como local por 3-0 ante Deportivo Morón, aunque se ubica cuarto en la tabla de posiciones de la Zona A con nueve unidades. Entre sus futbolistas, Darío Lema cuenta con los ex Patronato Joel Ghirardello y Santiago Bellatti (este último a préstamo) y el ex Gimnasia de Concepción del Uruguay, Martín Schlotthauer.

-Probables formaciones:

Newell's: Williams Barlasina; Armando Méndez, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; Luca Regiardo, Jerónimo Gómez Mattar; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Walter Núñez; Matías Cóccaro.

DT: Frank Kudelka.



Acassuso: Mariano Monllor; Román Etcheverri, Santiago Bellatti, Joel Ghirardello, Alex Ruiz; David De Stéfano, Joaquín Cancio, Agustín Hermoso, Tomás Rodríguez; Ramiro Reynoso y Martín Schlotthauer.

DT: Darío Lema.

Fuentes: La Brújula 24 y Rosario 3.