Frustraron el contrabando de un cargamento de cigarrillos valuado en $50 millones en Concordia

Incautaron un importante cargamento de cigarrillos de contrabando en inmediaciones del Club Regatas, en Concordia, a la altura del kilómetro 334,6 del río Uruguay, durante un procedimiento de la Prefectura Naval Argentina a cargo del prefecto Jorge Ribinski.

El procedimiento se concretó este jueves por la noche en el marco de un operativo encubierto, cuando los efectivos detectaron movimientos sospechosos en la costa. Al aproximarse, observaron a un individuo cargando bultos en un bote de chapa a remo, con destino hacia la ciudad de Salto, en la República Oriental del Uruguay.

Al advertir la presencia del personal, el sujeto se dio a la fuga, abandonando en el lugar un total de 47 bultos que contenían 2.348 cartones de cigarrillos marca GIFT, cuyo valor estimado asciende a 50 millones de pesos.

Durante el operativo, además, los uniformados detectaron y neutralizaron trampas precarias instaladas en el camino, consistentes en sierras circulares, que habrían sido colocadas con el objetivo de obstaculizar o dañar al personal interviniente.

Por el hecho tomó intervención el Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la jueza Analía Ramponi.