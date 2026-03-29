A pesar de las promesas del gobierno nacional, las provincias siguen en rojo en sus cuentas

Con conflictos locales, los mandatarios que ayudan a LLA en el Congreso piden más plata y el resto intenta a través de la Corte Suprema.

No hay un solo distrito que haya recibido coparticipación positiva. Durante el primer bimestre del año se registró -en promedio- una caída del 6,9 por ciento que, sumado al descenso de la recaudación provincial obliga a los gobernadores a más ajuste o –en el mejor de los casos- a reasignación de partidas. Los aliados a La Libertad Avanza llaman a Casa Rosada mientras que los que no son escuchados radican en la Corte Suprema las demandas.

“La caída de la recaudación nacional impacta en las provincias y, en líneas generales, los gobernadores tienen problemas con la recaudación provincial también por la pérdida del consumo y de la actividad”, reconocen voceros de varios mandatarios, incluso cercanos a La Libertad Avanza. “Es un coctail explosivo”, agregan y admiten que el bache fiscal no se cubre con partidas extraordinarias que, por otra parte, sólo se conceden a cuentagotas y a los más amigos.

Un caso testigo es Corrientes. Aunque Juan Pablo Valdés heredó la administración de su propio hermano es uno de los más complicados por los reclamos salariales. El jueves reemplazó a su ministro de Economía, Marcelo Rivas Riasentini, después de que los docentes sufrieran recortes insólitos en sus haberes. A quienes adhirieron a medidas de fuerza les descontaron el complemento docente y el presentismo que venía pagando la provincia en reemplazo del Fonid y el plus por conectividad que Javier Milei sacó a principios del 2024. Hubo maestros con recortes de 800.000 pesos.

Frente a tamaño escándalo, Valdés ordenó retrotraer la medida y reemplazó a Riasentini –que estuvo en la gestión de Gustavo Valdés- por Héctor Grachot. A tal punto impacta la crisis social y económica que, para bajar costos, varias empresas de colectivo suspendieron el servicio entre las 22 y las 6 de la mañana.

En ese contexto, el gobernador y el flamante ministro tenían citas con funcionarios nacionales, tanto en Interior como en Economía. Horas antes de partir, Grachot admitió que se habían caído las reuniones y nadie más dio ninguna explicación. Valdés quería pedir por la deuda de Nación con Corrientes y por el financiamiento de rutas y aeropuerto, entre otros puntos. “Es un dinero que es de los correntinos y lo necesitamos para sostener nuestra recaudación”, advirtió el mandatario que tuvo buena sintonía con los funcionarios nacionales al participar días atrás en Argentina Week en Nueva York junto a Manuel Adorni y Luis Caputo.

En el Gobierno Nacional apuntan a Corrientes en la lista de provincias más beneficiadas por la asignación discrecional de Aportes del Tesoro de la Nación (ATN). Sólo en el último tiempo le enviaron 8000 millones de pesos tras otras dos transferencias por 3000 millones cada una, lo que da un total de 14000 millones de pesos.

En aquella provincia, como en el resto, plantean que los ATN apenas son un paliativo y que no solucionan los problemas de fondo que derivan de la baja del consumo y, en consecuencia, de la caída de la recaudación nacional, provincial e incluso en cada municipio. El impacto se refleja en las pobres ofertas de mejora salarial para policías, personal de salud y docentes, además de la merma de obra pública.

La última vez que Nación abrió la billetera de los ATN dispuso también 7000 millones de pesos para Mendoza, 6000 millones para Entre Ríos, 5500 para Misiones, 4000 millones para San Juan y Chaco, 3500 millones para Salta, 2500 millones para Catamarca y Chubut y, por último, 2000 para Neuquén y Jujuy. Casualmente, son gobernaciones que colaboraron con votos a favor de Milei en el Congreso de la Nación.

Misiones está en mitad de la tabla de las juridicciones a las que apoya Milei a cambio de respaldo legislativo. Sin embargo, un emblema productivo como la yerba mate está en crisis. Maurice Closs, exgobernador, exsenador y empresario, reprochó que el precio por kilo apenas llegue a 220 pesos. “Flete más corresponsabilidad mínimo 150, con 70 pesos se tiene que cuidar la sanidad, fertilizar y por sobre todo evitar que las malezas avancen. Imposible, no cierra por ningún lado. La situación ya es peor que en los ’90”, publicó este sábado en sus redes sociales.

Provincias grandes y productivas como Santa Fe y Córdoba tampoco escapan a la crisis general. Martín Llaryora acaba de frenar pagos ministeriales en la previa a un cambio de sistema que implica achique y control de gastos.

Las transferencia nacionales a la Mediterránea disminuyeron 7,8 por ciento en el primer bimestre de este año (78.648 millones de pesos menos) mientras que la recaudación provincial bajó abruptamente 14 puntos. Frente a esta crítica situación, Llaryora anunció recortes en la administración y el redireccionamiento de recursos a salarios y programas sociales. Esos recursos saldrán del cambio de cronograma para las obras que irán más lentas de modo tal que se dilaten los pagos.

“Tenemos que garantizar la paz social, que podamos tener clases y atender las necesidades más fuertes”, respondió al diario La Voz del Interior el gobernador en medio de un conflicto salarial con docentes. Un dato revelador es el crecimiento de la demanda de atención en hospitales públicos: 49 por ciento en los últimos meses.

Llaryora también estuvo en Nueva York aunque en su caso por fuera de la comitiva presidencial. Regresó con la firma de un crédito por 250 millones de dólares que sumó a la emisión de bonos por un total de 1525 millones. Es plata fresca, pero también deuda.

A diferencia de los funcionarios cordobeses, en otras provincias confían en la promesa nacional respecto a la posibilidad de recuperar recursos vía Ganancias en el mes de mayo. Así fue el año pasado. No parecería ser el panorama de este 2026 según los pronósticos de varios economistas. De todos modos, algunos gobernadores -de los que colaboran con el oficialismo sin ser parte de LLA- creen que “a partir de abril o mayo el país va a mejorar”.

Tienen fe en la visión tanto de Javier Milei como de Luis Caputo, pero sobretodo en el impacto de inversiones en minería, razón por la que los mandatarios de Catamarca, San Juan, Jujuy y Salta promueven la Ley de Glaciares, que les dará vía libre para emprendimientos de litio y cobre. Eso sí, admiten “los problemas de la transición de la matriz económica” que afectan a la industria grande, mediana y pequeña.

En ese marco, Maximiliano Pullaro habló a través de su ministro de Economía, Pablo Olivares, quien advirtió que los recursos que recibe la provincia por coparticipación nacional registraron una caída del 8 por ciento en términos reales durante el primer bimestre. “El principal impacto se observa en el IVA, que es el mejor reflejo de la actividad económica”, explicó y destacó que la misma tendencia se observa en los tributos provinciales, aunque con menor intensidad. El funcionario hizo equilibrio para no criticar el plan económico aunque habló de políticas provinciales que “amortigüen” sus efectos en el tejido productivo y comercial como beneficios impositivos y la continuidad de inversión pública en obras, justamente lo que Nación congeló para todo el país salvo en el marco de acuerdos de compensación de deuda como los que firmó –entre otras- con Entre Ríos y Chubut.

El gran agujero siguen siendo las cajas previsionales que 13 provincias no transfirieron a Nación y cuyos déficits debe costear Anses según la legislación vigente. Córdoba forzó un acuerdo judicial mientras que Chubut, Entre Ríos, La Pampa y Neuquén hicieron pactos con Nación. En voz baja varios reconocen que los envíos de partidas para jubilaciones son “insuficientes” y en la nueva ronda que Diego Santilli arrancó por las provincias empezó a hablarse del tema. Con varias interrupciones en las transferencias de la gestión Milei la deuda acumulada llega a 2 billones.

Como Chubut, Córdoba y Santa Fe; Axel Kicillof sumó una séptima demanda de Buenos Aires contra Nación en la Corte Suprema. Reclama 15,6 billones de pesos en transferencias no automáticas y obras inconclusas. Ahora le exige a la Anses 2,2 billones. La primera audiencia tuvo lugar el 17 de marzo y ya se fechó una segunda para el 21 de abril. El gobernador anunció esta semana que los fondos que recupere serán coparticipados entre los 135 municipios de la provincia. Tras el anuncio un diputado de la UCR presentó un proyecto para que se resguarde esa promesa a través de una ley.

Fuente: Página 12.