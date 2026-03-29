Incendio en Villaguay: piden colaboración de la comunidad para ayudar a dos de los heridos

Familiares y allegados de las víctimas afectadas por el fuego en "El Patio Resto Bar" iniciaron una campaña solidaria.

Familiares y allegados de las víctimas afectadas por el fuego en "El Patio Resto Bar" iniciaron una campaña solidaria. El objetivo es recaudar fondos para cubrir los costos de traslado y atención.

Tras el dramático incendio desatado en el local gastronómico “El Patio Resto Bar” de la ciudad de Villaguay, desde la cuenta oficial del local gastronómico, familiares y amigos de Nicolás y Martín, dos de los heridos que permanecen hospitalizados, lanzaron un pedido solidario a toda la comunidad entrerriana.

La iniciativa busca recaudar fondos para solventar los altos costos de internación y atención específica que requieren los pacientes. Además, la mamá de Nicolás pide colaboración para poder viajar de Córdoba a Entre Ríos para poder estar con su hijo en este difícil momento.

Tras el dramático incendio desatado en el local gastronómico “El Patio Resto Bar” de la ciudad de Villaguay, desde la cuenta oficial del local gastronómico, familiares y amigos de Nicolás y Martín, dos de los heridos que permanecen hospitalizados, lanzaron un pedido solidario a toda la comunidad entrerriana.

La iniciativa busca recaudar fondos para solventar los altos costos de internación y atención específica que requieren los pacientes. Además, la mamá de Nicolás pide colaboración para poder viajar de Córdoba a Entre Ríos para poder estar con su hijo en este difícil momento.

Cómo colaborar con las familias

Para quienes deseen sumarse a esta cadena de ayuda y aportar su granito de arena, se habilitaron cuentas para recibir transferencias de dinero. Toda donación es de gran ayuda.

Las personas que puedan colaborar deben enviar su aporte a los siguientes datos:

Alias: ORO.JOARMEL

Titular: Paola Conci (Mamá de Nicolás)

Alias: FERVOR.BOINA.NAVÍO

Titular: María del Carmen Basgall (Mamá de Martín)

El estado de salud de las víctimas

Según el último parte médico, la situación es crítica y de gravedad para dos de los heridos, identificados como Lucía y Martín, quienes se encuentran internados en la ciudad de Paraná.

Ambos permanecen entubados con asistencia respiratoria mecánica, sedados e inducidos a coma, con múltiples quemaduras. En el caso de Lucía, presenta más del 80% del cuerpo afectado, mientras que Martín tiene más del 40% de quemaduras, además de lesiones internas que comprometen las vías respiratorias.

Desde el entorno indicaron que existe inflamación, aunque por el momento no presentan fiebre, y se aguarda la evolución en las próximas horas, consideradas clave.

En tanto, se informó que el objetivo inmediato es lograr estabilizarlos para posibilitar un eventual traslado seguro a centros de mayor complejidad especializados en quemaduras.

Familiares y allegados agradecieron el acompañamiento y pidieron cadenas de oración por la salud de Lucía, Martín y Nico, mientras continúan atravesando un momento de profunda preocupación.

Fuente: Ahora, Delco Noticias.