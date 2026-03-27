La Hendija abre una diplomatura en magia e ilusionismo con formación escénica integral

Diplomatura de magia y actuación aplicada al ilusionismo desde el 6 de abril, en La Hendija.

A partir del lunes 6 de abril, el espacio cultural La Hendija será sede de una propuesta formativa singular en la ciudad: la Diplomatura de Magia y actuación aplicada al ilusionismo, a cargo del mago Yanni Mysteryc.

La iniciativa está orientada tanto a personas que deseen iniciarse en el mundo de la magia como a quienes ya cuentan con experiencia y buscan perfeccionar sus habilidades. La propuesta no se limita al aprendizaje técnico, sino que incorpora herramientas de actuación, psicología del público y puesta en escena, configurando un enfoque integral del ilusionismo como disciplina artística.

Según se detalla en la convocatoria, la diplomatura apunta a un público amplio: desde docentes, animadores, actores y comerciantes hasta profesionales de distintas áreas interesados en sumar recursos expresivos a sus actividades. También se presenta como una herramienta para el desarrollo personal, ya sea como forma de entretenimiento o como estímulo manual y cognitivo.

La modalidad será teórico-práctica, con instancias de formación y entrenamiento que permitirán a los participantes adquirir tanto los fundamentos como los secretos técnicos del ilusionismo. Además, se trabajará en la construcción de una presencia escénica sólida, aspecto clave para el desempeño en vivo.

Otro de los aspectos destacados es su carácter inclusivo: podrán participar niños desde los 11 años y adultos sin límite de edad, con o sin experiencia previa.

De este modo, La Hendija suma a su agenda una propuesta poco habitual en la región, que combina arte, técnica y expresión, consolidándose como un nuevo espacio de formación para quienes buscan explorar el universo de la magia desde una perspectiva profesional y creativa.