“Corriendo la Coneja” celebra su 12ª edición con teatro callejero y propuestas para toda la familia

En el marco de Semana Santa, la ciudad de Paraná volverá a ser escenario del Festival de Teatro Callejero “Corriendo la Coneja”, que del 2 al 5 de abril celebrará su duodécima edición con una programación pensada para públicos de todas las edades.

El epicentro de las actividades será el Centro Cultural Juan L. Ortiz, donde se desplegarán espectáculos, juegos y dispositivos escénicos que combinan teatro, participación e intervenciones lúdicas. Entre las propuestas, se destacan los tradicionales “Baúles Andariegos”, las cajas de teatro Lambe Lambe y la presencia del personaje emblemático del festival: la Coneja.

La apertura será el jueves 2 de abril a las 16 con “Los juegos de la Coneja”, una actividad participativa que invita a la comunidad a sumarse con bicicletas, patines o monopatines en una búsqueda del tesoro guiada por personajes teatrales.

Durante las jornadas siguientes, el público podrá disfrutar de funciones a cargo de compañías provenientes de distintas localidades, como Casilda, Rosario, Andino, Chajarí, Villa Elisa, además de una nutrida participación de artistas locales. La programación incluirá espectáculos para toda la familia por la tarde, mientras que el viernes por la noche se sumará una propuesta destinada al público adulto: la obra “Río adentro”, que se presentará en Casa Boulevard / Sala Metamorfosis.

El cierre del festival tendrá lugar el domingo 5 con una función especial en el Polideportivo Municipal de Oro Verde, en articulación con el municipio de esa localidad.

Todas las actividades serán con entrada libre y modalidad a la gorra, reafirmando el carácter abierto y comunitario del evento.

El festival es organizado por los grupos locales Montoto y Magoya, La Rueda Teatro y Los Macanos, y cuenta con el acompañamiento de organismos culturales provinciales y municipales, consolidándose como una de las propuestas más sostenidas del teatro callejero en la región.