Está abierta la inscripción para participar de un ciclo de grabaciones en la Casa de la Cultura de Entre Ríos

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos impulsa esta convocatoria provincial para proyectos musicales de autor, bandas o solistas. Los seleccionados grabarán tres temas originales (uno de ellos acompañado de un registro audiovisual producido por el Iaaer).

Casa Estudio está dirigida a jóvenes autores de hasta 30 años de toda la provincia que tengan proyectos con música de autor, sean solistas o bandas (en este caso la edad promedio de los integrantes no debe superar los 30 años), de cualquier género y formato. La inscripción ya está abierta y es hasta el 10 de abril inclusive.

Modalidad de inscripción

La inscripción a la convocatoria se deberá hacer mediante un formulario online donde se consignarán los datos de los integrantes de la agrupación: DNI frente y dorso y, en caso de ser necesario, certificado de residencia en la provincia, memoria descriptiva del proyecto musical, dos registros musicales: uno en formato MP3 y, el otro, en formato audiovisual (Youtube, link de Google Drive con acceso público, etc.), rider técnico y planta de la disposición de la banda en el escenario. Dicho formulario tendrá carácter de declaración jurada.

Se seleccionarán catorce (14) proyectos cuyas necesidades técnicas puedan ser cubiertas en las dimensiones del escenario de la Sala de La Casa de la Cultura de Entre Ríos (ubicada en 9 de julio y Carbó, Paraná) y que se adapten al equipamiento técnico de la misma.

Formulario de Inscripción y condiciones acá.

Consultas e informes: casastudiocultura@gmail.com