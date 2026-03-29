Colapinto terminó 16° en el Gran Premio de Suzuka

Este domingo por la madrugada se desarrolló la tercera carrera de la temporada de la Fórmula 1. En el autódromo de Suzuka, en Japón, los pilotos fueron a buscar el mejor lugar posible en la final con el afán de sumar puntos dentro del Campeonato Mundial que apenas comienza.

En la partida se produjo un rápido golpe de efecto con la mala salida de los Mercedes, motivo por el que Kimi Antonelli cayó del primero al quinto lugar y George Russell bajó del segundo al tercer puesto. El liderazgo lo tomó Oscar Piastri, seguido por Charles Leclerc en una clara intención de ambos de demostrar que pueden competir por el torneo.

En la partida también hubo superación para Franco Colapinto, que pasó a Nico Hulkenberg para quedarse con el 14° lugar. Dos vueltas más tarde, el rendimiento del Alpine A526 le permitió lograr una superación más, dejando atrás a Gabriel Bortoleto y subiendo al 13° lugar.

Después de algunas vueltas sin cambios, Russell asaltó el liderazgo en el octavo giro, pero Piastri retomó la punta casi de inmediato. Sin mayores cambios, pasando la vuelta 15, los autos comenzaron a entrar a boxes. Colapinto lo hizo en la 18ª vuelta y al volver a pista lo hizo en el 18° lugar. Poco después de su retorno superó a Sergio Pérez y quedó 17°.

Adelante, el ingreso de Piastri a boxes hizo que Russell tomara la punta. Poco le duró al de Mercedes, que también ingresó a boxes justo en la vuelta en la que se produjo el cambio más drástico de la competencia.

En el 22° giro, Oliver Bearman intentó un sobrepaso a Colapinto en el que perdió el control de su auto y se estrelló contra uno de los muros de contención a gran velocidad. El impacto demandó el inmediato Auto de Seguridad y se eliminaron las distancias. Esto perjudicó a Russell, benefició a Kimi Antonelli (que había tomado la punta) y condenó a Colapinto, que vio como todos los autos que tenía por delante sin ingresar a boxes lo hicieron y volvieron a pista delante de él.

Después de cinco vueltas con Auto de Seguridad, la velocidad volvió la velocidad ya sin grandes cambios. Antonelli lideró por encima de Piastri y Leclerc y así se mantuvo hasta el final. Solo hubo un abandono más: en el giro 31, Lance Stroll dejó la competencia ya que perdía potencia en su auto y además estaba muy relegado.

Ya nada cambió. Antonelli firmó su segunda victoria del campeonato y así llegó a los 72 puntos con los que lidera el torneo. En la carrera Piastri fue el segundo y Leclerc ocupó el tercer puesto. En el campeonato, Russell es el escolta con 63 unidades y el monegasco de Ferrari está tercero con 49 puntos. Colapinto está en la 16ª posición con el punto que sumó en China.

Con la actividad de abril suspendida por la guerra en Oriente Medio, la Fórmula 1 regresará recién en mayo, el fin de semana del 1 al 3 de ese mes en el autódromo de Miami, Estados Unidos.