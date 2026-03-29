Rocamora se despedirá de la Liga Nacional femenina ante Obras

Rocamora pondrá punto final este domingo a una temporada en la que la institución priorizó el crecimiento de sus jugadoras. Será desde las 20.30, en condición de visitante, frente a Obras Sanitarias. Las dirigidas por Sabrina Scévola concluirán inevitablemente en el último lugar, por lo que el objetivo pasará por tener la mejor despedida posible.

Para este partido, Scévola contará con Natalia Battioni, Santina Cherot Magri, Guadalupe Chiappella, Melanie Delsart Izaguirre, Florencia Losada, Renata Pidone, Martina Schunk, Paula Santini, Nerea Schmidt, Malena López y Alanís Balbi.

Se presume que el plantel contará con el acompañamiento de dos jugadoras que por diferentes motivos no pudieron ser parte de esta etapa. Se trata de Antonella González y Manuela Gómez: la primera estuvo embarazada; mientras que la segunda sufrió una lesión de rodilla que requirió intervención quirúrgica.

En la previa del encuentro se prevé que dos jugadoras del conjunto entrerriano (Cherot Magri y Losada) hagan entrega de un reconocimiento a familiares de Fabián Borro. El exdirigente del básquet nacional fallecido a comienzos de febrero era el presidente de Obras Sanitarias.

En cuanto a lo deportivo, Obras viene de vencer a Berazategui por 72-69, resultado con el que quedó como líder con un récord de 12-2; mientras que Rocamora llega de perder ante El Talar por 78-63, resultado con el que alcanzó una racha de 10 derrotas consecutivas. El Rojo sabe que terminará en la última posición: ahora tiene un acumulado de 1-14.