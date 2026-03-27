Piden que la Justicia cite a testimoniar a las autoridades de CARU por la planta de HIF Global

Los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, y el senador Adán Bahl, este jueves realizaron una nueva presentación ampliando las medidas probatorias y solicitando la declaración testimonial de los principales responsables de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU): el presidente de la Delegación Argentina Raúl Luis Montero y el delegado Francisco Mansanta.

Michel y la aplicación de la ley

“Entendemos que la salida a este conflicto es la aplicación de la ley y lo que estamos haciendo es lo que debería hacer Frigerio. La justicia terminará haciendo el trabajo que la gestión provincial evita”, manifestó Michel.

Señaló que “en esa línea, nosotros seguimos profundizando este camino de actuar preventivamente, solicitar medidas a la justicia, generar pruebas y difundir información, siempre a luz de la normativa vigente dada por el Estatuto del Río Uruguay y la jurisprudencia de la Corte Internacional de La Haya en el caso ‘Botnia-UPM’”.

Pedidos

Los legisladores del peronismo solicitaron, según el comunicado publicado por El Entre Ríos, una batería de medidas:

1) A la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA) del Ministerio de Ambiente de la República Oriental del Uruguay a los fines de que remita:

a) informe fecha de presentación ante la autoridad competente de la “solicitud de autorización ambiental previa” efectuada por la empresa HIF URUGUAY SA y/o HIF Global LLC y/o sus subsidiarias o empresas vinculadas, del proyecto de planta de “e-Combustibles” en Paysandú, República Oriental del Uruguay.

b) copia certificada de la “solicitud de autorización ambiental previa” presentada por la empresa HIF URUGUAY SA y/o HIF Global LLC y/o sus subsidiarias o empresas vinculadas, del proyecto de planta de “e-Combustibles” en Paysandú, República Oriental del Uruguay.

c) copia del “Estudio de Impacto Ambiental (EsIA)” presentada por la empresa HIF URUGUAY SA. y/o HIF Global LLC y/o sus subsidiarias o empresas vinculadas, del proyecto de planta de “e-Combustibles” en Paysandú, República Oriental del Uruguay.

2) A la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) a los fines de que informe:

a) si se ha informado a dicho organismo el proyecto de planta de “e-Combustibles” en Paysandú, República Oriental del Uruguay por parte de la empresa HIF URUGUAY SA. y/o HIF Global LLC y/o sus subsidiarias o empresas vinculadas.

b) si la empresa HIF URUGUAY SA. y/o HIF Global LLC y/o sus subsidiarias o empresas vinculadas, ha presentado ante dicha comisión el Estudio de Impacto Ambiental Transfronterizo del proyecto de planta de “e-Combustibles” en Paysandú, República Oriental del Uruguay.

3) Al Registro Nacional de Comercio (RNC), el cual depende de la Dirección General de Registros (DGR) del Ministerio de Educación y Cultura de la República Oriental del Uruguay a los fines de que informe:

a) Dirección legal de la empresa HIF URUGUAY SA.

b) Dirección legal de la empresa HIF Global LLC.

c) Envíe copia del legajo societario, composición societaria, y todos los datos concernientes a la empresa HIF URUGUAY SA y/o HIF Global LLC y/o sus subsidiarias o empresas vinculadas, que obren en su poder.

4) al Banco Central del Uruguay para que informe Beneficiarios Finales, según la Ley 19.484, de HIF URUGUAY SA. y/o HIF Global LLC y/o sus subsidiarias o empresas vinculadas.

Además, los entrerrianos pidieron dos medidas claves: que la justicia designe a un perito biólogo de oficio y se reservaron la facultad de designar un consultor técnico de parte para que lleve a cabo las tareas técnicas periciales. La intención es consensuar el nombre del profesional con los vecinos de Colón.