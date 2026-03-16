Vivi Berthet presenta su muestra "Entre Ríos, entre azules"

Este jueves 19 de marzo a las 16:30, en la Casa de Entre Ríos (Suipacha 844, CABA), se inaugurará la muestra "Entre Ríos, entre azules", de la artista visual entrerriana Vivi Berthet. La exposición propone un recorrido por diversas obras abstractas que integran la serie que da nombre a la muestra. En ellas, los colores aparecen diluidos y traslúcidos, mientras la pintura asfáltica se convierte en un elemento central del proceso creativo, funcionando tanto como punto de llegada como de partida en el abordaje pictórico de la artista.

Las obras, realizadas con acrílico y pintura asfáltica sobre lienzo, se presentan en distintos formatos y dimensiones. A las pinturas se suman también piezas construidas a partir de alambres, maderas y otros elementos recolectados en la tierra entrerriana, materiales que son resignificados y transformados en objetos de arte dentro de la propuesta.

La muestra se configura como una experiencia visual cuasi monocromática, desplegada en una paleta de azules que evoca simbólicamente las aguas, los paisajes y los suelos del territorio entrerriano.

Nacida en San Salvador, Entre Ríos, y radicada en Buenos Aires desde 2002, Vivi Berthet desarrolla desde hace más de 16 años una investigación artística centrada en el uso del asfalto líquido como sello distintivo de su obra, combinándolo con acrílicos, tintas y resinas. Su trabajo ha sido exhibido en exposiciones individuales y colectivas y en ferias de arte en Argentina, Chile, Uruguay, México, Estados Unidos y España. En su etapa actual, la artista profundiza una búsqueda que articula lo geométrico con lo gestual, explorando nuevas materialidades que anticipan un acercamiento al universo textil.

Previamente, y en el marco del Mes de la Mujer, a las 13:30 se realizará el Taller de Arte "Entre Ríos, entre azules", coordinado por la propia artista. Durante el encuentro, los participantes realizarán una obra en pequeño formato sobre bastidor utilizando pintura asfáltica y acrílicos, explorando el proceso creativo como herramienta de expresión personal.

Las personas interesadas en participar del taller pueden inscribirse en este enlace.

Se recomienda llegar con 15 minutos de anticipación.

Material necesario para los inscriptos:

-(1) Lienzo s/bastidor de hasta 50x50cm

-(1) Pincel plano n° 10 o similar

-(1) Espátula chica

-(1) Cola vinílica

-(3 o 4) Acrílicos en paleta otoñal (ocres, naranjas, amarillos, etc .)

-(1) Acrilico blanco

-Guantes y delantal (solo si quisiera proteger sus manos y vestimenta)

-Trapos o rollo de cocina

Para consultas, escribir a cercultura@gmail.com