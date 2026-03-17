Axel Milanés trae la canción cubana a Paraná en formato íntimo

El cantautor cubano Axel Milanés se presentará en la ciudad de Paraná el próximo sábado 21 de marzo, en un recital que propone un recorrido sensible por su obra y por algunos de los grandes clásicos de la canción cubana.

La cita será en el espacio Almacén de los 33, donde Milanés compartirá escenario con el percusionista Alejandro Calvi, conocido en el ambiente musical como “Colores”. Juntos darán forma a un encuentro acústico que combina composiciones propias con piezas emblemáticas de la tradición musical de la isla.

Con una propuesta que privilegia la cercanía y la interpretación, el concierto invita a sumergirse en un repertorio atravesado por la sensibilidad, la memoria y las raíces culturales. La canción cubana, con su riqueza melódica y poética, será uno de los ejes de la noche, en diálogo con la voz y el universo creativo de Milanés.

El recital invita a sumergirse en una experiencia cálida y cercana, donde la música no solo se escucha, sino que también interpela y abraza. Una noche para dejarse llevar por la sensibilidad de las canciones y la potencia expresiva de dos artistas que, en escena, construyen un clima singular.

Las reservas pueden realizarse al (343) 4068023.