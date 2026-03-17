Jornadas x la Democracia continúa con más propuestas teatrales y artísticas

La iniciativa se realiza en el marco del 24 de marzo, a 50 años del Golpe Cívico Militar en Argentina. Las actividades son libres y se desarrollan en el Teatro Municipal 3 de Febrero y el Centro Cultural Juan L. Ortiz.

Las propuestas continuarán esta semana con nuevas funciones. El jueves 19 de marzo a las 10 se presentará "Radiomensajes", una obra destinada a estudiantes en el Teatro Municipal 3 de Febrero (25 de Junio 60). La entrada es libre, con inscripción previa a través de los correos visitasguiadasteatro3@gmail.com o juventudesparana@gmail.com.

Ese mismo día, a las 20, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz (Bv. Racedo 250) se presentará la obra "Las Noras", con entrada libre para todo público.

Durante la primera semana, las jornadas incluyeron propuestas teatrales que invitaron a la reflexión en torno a la memoria, los derechos humanos y la construcción democrática. En el Teatro Municipal 3 de Febrero se presentó "Antígona la necia", una función destinada a estudiantes secundarios que abordó la memoria reciente desde el lenguaje escénico.

Por su parte, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz se realizó la obra "Raris", una propuesta abierta a todo público. La jornada incluyó además intervenciones del colectivo Artistas para el Pueblo y la propuesta "Que florezcan mil poemas", a cargo de Rocío Lanfranco y Cristina Schwab.

Jornadas x la Democracia busca generar espacios de encuentro, reflexión y expresión artística que contribuyan a mantener viva la memoria colectiva y a reafirmar el compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia.